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Фьючерсы на апельсиновый сок подскочили на ожиданиях худшего урожая во Флориде с 1945 г.

Фьючерсы на апельсиновый сок подскочили на ожиданиях худшего урожая во Флориде с 1945 г.
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Фьючерсы на апельсиновый сок резко подорожали на прошлой неделе после сообщения министерства сельского хозяйства США о том, что урожай апельсинов во Флориде может стать минимальным с конца Второй мировой войны, сообщает The Wall Street Journal.

Контракты на замороженный концентрат апельсинового сока с поставкой в марте на бирже ICE Futures подорожали в минувший четверг на 5,1%, рекордными темпами с начала пандемии. В понедельник контракт торгуется около отметки $1,5 за фунт, подскочив примерно на 50% за два года.

Минсельхоз США ожидает, что урожай во Флориде в этом сельхозгоду составит всего 44,5 млн 90-фунтовых ящиков (40,8 кг), показатель будет минимальным с 1945 года. По оценкам министерства, каждый ящик позволяет изготовить в среднем 1,42 галлона (почти 5,4 л) замороженного концентрата апельсинового сока.

Причина падения урожая – позеленение цитрусовых, неизлечимая бактериальная болезнь, угрожающая флоридским плантациям с 2005 года. Площадь плантаций в южном штате сократилась вдвое с 2001 года – отчасти из-за болезни, а отчасти из-за активной жилой застройки.

США Флорида

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