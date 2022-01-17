В "Союзнапитках" заявили, что проблемы с апельсинами в США не будут критичны для РФ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Проблемы производителей апельсинов в США, приведшие к резкому росту фьючерсов на концентрат апельсинового сока, не будут критичны для российского рынка, считает президент Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков.

"Ситуация с сырьем для соковой продукции из апельсинов на рынке США, скорее всего, не отразится критично на российском рынке. Ключевые российские игроки закупают концентрированный апельсиновый сок в странах Латинской Америки, так как это наиболее выгодный рынок по соотношению цена/качество", - заявил Новиков (его слова передает пресс-служба союза).

Крупнейшим поставщиком является Бразилия.

Как сообщила The Wall Street Journal, контракты на замороженный концентрат апельсинового сока с поставкой в марте на бирже ICE Futures подорожали в минувший четверг на 5,1%, рекордными темпами с начала пандемии. В понедельник контракт торгуется около отметки $1,5 за фунт, подскочив примерно на 50% за два года.

Минсельхоз США ожидает, что урожай во Флориде в этом сельхозгоду составит всего 44,5 млн 90-фунтовых ящиков (40,8 кг), показатель будет минимальным с 1945 года. Причина падения урожая – позеленение цитрусовых, неизлечимая бактериальная болезнь, угрожающая флоридским плантациям с 2005 года. Площадь плантаций в южном штате сократилась вдвое с 2001 года.

Вместе с тем Новиков сообщил, что сохраняются проблемы с поставками сырья для соковой продукции из Китая.

Союз напоминает, что летом 2021 года Роспотребнадзор усилил таможенный контроль за пищевой продукцией из Китая. "У компаний сохраняются проблемы с ввозом яблочного концентрированного сока и замороженных фруктов из Китая. При длительных задержках на таможенных пунктах эта продукция портится", - сказал он.

В конце июля Роспотребнадзор уведомил ФТС о необходимости проводить обязательную проверку пищевой продукции из КНР на наличие пестицидов и ГМО, но не уточнил перечень таможенных кодов и сроки проверок, отметили в Союзе.