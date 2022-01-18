"Ашан" подключил более половины супермаркетов к доставке через "Сбермаркет"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Ритейлер "Ашан" подключил к доставке через сервис "Сбермаркет" более половины супермаркетов: услуга доступна на базе 73 магазинов "Ашан" и "Атак", в том числе на базе 44 магазинов возможна экспресс-доставка.

Ассортимент, доступный для заказа онлайн, составляет от 8 тыс. до 13 тыс. товарных наименований, в зависимости от размера магазина, говорится в сообщении компаний.

Исходя из статистики продаж, доля продовольственных товаров составляет в среднем 90%. Наибольшей популярностью пользуются категории ultra fresh, fresh, бакалея, напитки.

Задача "Ашана" – предложить сервис доставки во всех магазинах, ко второму полугодию к сервису будут подключены все оставшиеся супермаркеты, сообщила директор формата цифровых продаж ритейлера Марина Туран. Также будет увеличено число магазинов, в которых будет доступна экспресс-доставка.

"Сегодня российский рынок e-com находится в фазе активного развития, демонстрируя двузначный и трехзначный рост по всем показателям. Клиенты, которые хоть раз заказывали онлайн, почувствовали этот сервис, оценили его удобство и преимущества и продолжают пользоваться услугами доставки на дом", - отметила Туран (ее слова процитированы в сообщении).

"Один из наших главных фокусов в 2022 году – подключение новых ритейлеров и расширение партнерства с действующими, что будет способствовать улучшению клиентского опыта как в плановой, так и в быстрой доставке", - сказал директор по развитию бизнеса "Сбермаркета" Сергей Катасонов.

За прошлый год количество клиентов "Сбермаркета" выросло почти в три раза, доля заказов быстрой доставки превысила 30%. "Сейчас наши клиенты хотят получать любой товар как можно быстрее – будь то продукты питания или бытовая химия, детские игрушки или косметика", - добавил он.

Как сообщалось, в ноябре 2021 года "Ашан" и "Сбермаркет" подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере электронной торговли до 2028 года. На первом этапе ключевой задачей будет улучшение взаимодействия с клиентами за счет внедрения сервиса эффективной сборки и доставки заказов с онлайн-витрин ритейлера силами "Сбермаркета". "Ашан" будет предоставлять партнеру выделенные кассовые линии в торговом зале, где сканирование товаров будет осуществляться без выкладки на кассовую ленту по QR-коду. Над реализацией этих направлений в рамках партнерства будет работать отдельная команда разработчиков "Сбермаркета". В 2022 году компании начнут реализацию стратегического проекта по доставке клиентам товаров из дарксторов.

"Ашан Ритейл Россия" – российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Торговая сеть работает на российском рынке с 2002 года и управляет магазинами трех форматов: гипермаркеты, суперсторы и супермаркеты (всего 231 магазин).

"Сбермаркет" – крупнейший игрок на российском рынке e-grocery. Компания была создана в 2013 году Дмитрием Жулиным, Андреем Жулиным и Петром Федченковым под брендом Instamart. В сентябре 2019 года сервис вошел в "экосистему Сбера". В январе 2021 года Сбербанк стал основным владельцем компании. "Сбермаркет" осуществляет доставку продуктов и непродовольственных товаров из 120 торговых сетей, включая федеральные сети Metro, "Лента", "Ашан", "Магнит" и "О'Кей".