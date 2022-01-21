Доля онлайн-продаж у Metro превысила 25%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Доля онлайн-продаж (доставка бизнесу и через службы пользовательской доставки) в общих продажах Metro на начало 2021-2022 финансового года (начался в октябре) превысила 25%, сообщили "Интерфаксу" в компании.

По итогам 2020-2021 фингода Metro удвоил онлайн-продажи (абсолютные показатели компания не раскрывает).

Metro, управляющая сетью центров мелкооптовой торговли, развивает направление онлайн-продаж как в B2B, так и в В2С-сегменте. Бизнес-клиентами Metro в России являются более 70 тысяч ресторанов, кафе, отелей.

В 2021 году направление В2В продемонстрировало стремительный рост, несмотря на дополнительные ограничения, коснувшиеся ресторанного бизнеса и связанные с пандемией, отметила компания. За год Metro доставил около 1,9 млн заказов. Чтобы поддержать ресторанный бизнес, компания расширила дополнительные сервисы, например, консультации и поддержки продаж, а также снизила минимальную сумму онлайн-заказа, сократила временные слоты при доставке и др.

"Мы видим наибольший рост в сегменте В2В, потому что продажи Metro прежде всего ориентированы на профессиональных клиентов", - сказал генеральный директор российского подразделения компании Мартин Шумахер.

В сегменте B2C Metro развивает онлайн-продажи конечным покупателям через партнерства с профильными игроками. Стратегическим партнером компании является "Сбермаркет". Также Metro продолжает работу с рядом крупных федеральных и локальных игроков, предоставляя им сеть магазинов-складов с возможностями открытия дарксторов и настройки бэкофис-функций доставки.

Также Metro развивает собственные онлайн-витрины и продукты. Собственное мобильное приложение компании было запущено в 2020 году, оно позволяет совершать покупки, регистрировать новую карту клиента, получать уведомления с акциями и предложениями, проверять стоимость товаров на полках в торговом центре. Еженедельно приложением пользуются около 650 тыс. клиентов, количество установок превысило несколько миллионов.

Сеть Metro в России объединяет 93 центра мелкооптовой торговли, новые магазины компания в последние годы не открывает.

По итогам 2020-2021 финансового года выручка Metro в России составила 2,4 млрд евро. В рублях продажи выросли на 3,3%. "Второй год подряд мы показываем стабильный рост, и это позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Рост обеспечен успешной работой нашего e-com канала, поддержкой клиентов HoReCa и развитием программы франчайзинга "Фасоль". Мы нацелены на создание сильного оптового мультиканального бизнеса в России", - отмечал Шумахер.