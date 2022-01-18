Гендиректором "Пятерочки" назначен бывший глава "Перекрестка" Курбатов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Гендиректор сети магазинов "у дома" "Пятерочка" Сергей Гончаров принял решение покинуть компанию, говорится в сообщении X5 Retail Group ("Пятерочка" – ее основной формат, который приносит ей большую часть выручки).

Вместо Гончарова на должность гендиректора "Пятерочки" назначен Владислав Курбатов, занимавший должность генерального директора сети супермаркетов "Перекресток" (второй по величине формат Х5).

Гончаров останется в должности советника главного исполнительного директора Х5, "чтобы обеспечить плавную передачу дел", отмечается в сообщении.

Исполняющим обязанности гендиректора "Перекрестка" назначен Владимир Садовин, который начал работать в Х5 в прошлом году в должности директора по стратегическому маркетингу. С 2004 по 2018 гг. он возглавлял сеть супермаркетов "Азбука вкуса".

Гончаров пришел в Х5 в марте 2018 года в качестве директора по стратегии, а в июне был назначен гендиректором "Пятерочки". До него эту должность занимала Ольга Наумова, которая в 2018 году перешла в "Магнит". Под руководством Наумовой "Пятерочка" запустила первую волну обновления магазинов, смогла улучшить показатели продаж и помогла Х5 вернуть лидерство в российском ритейле. Гончаров с 2013 до конца 2017 года работал в "Магните", где возглавлял формат "Магнит Косметик".

"За 4 года в Х5 Сергей Гончаров успешно реализовал стратегию трансформации, цифровизации и обновления торговой сети "Пятерочка". Команде удалось сократить потери, текучесть персонала, существенно увеличить доходность. Был запущен и развит сервис экспресс-доставки. За это время продажи увеличились почти в два раза, до 2 трлн рублей, а количество магазинов выросло с 13 тыс. до 18 тыс.", - сказал главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман, комментируя изменения в руководстве (его слова процитированы в сообщении).

"На новом этапе развития рынка наш формат магазинов "у дома" должен закрепить лидерские позиции и сделать фокус на повышении плотности продаж, улучшении ценового восприятия, повышении эффективности за счет сокращения расходов. Эти задачи будет решать Владислав Курбатов. Работая в команде Х5 с 2015 года в качестве операционного директора "Перекрестка", а в июне 2018 года возглавив торговую сеть, он успешно реализовал похожие задачи в формате супермаркетов", - отметил CEO Х5.

По итогам девяти месяцев 2021 года чистая розничная выручка сети "Пятерочка" выросла на 10,8%, до 1,3 трлн рублей. Сеть "Перекресток" росла быстрее: ее выручка увеличилась на 14,7%, до 262,08 млрд рублей (с учетом онлайн-гипермаркета "Vprok.ru Перекресток" и экспресс-доставки).

Сопоставимые продажи (LfL) "Пятерочки" выросли на 4,1% за счет увеличения среднего чека на 2,7% и покупательского трафика на 1,3%. LfL-выручка "Перекрестка" выросла на 2,9% за счет роста трафика на 4,2%, который был частично нивелирован снижением среднего чека на 1,2%.

Торговая площадь "Пятерочки" по итогам девяти месяцев выросла на 7,7% по сравнению с показателем на сентябрь 2020 года, до 6,9 млн кв.м (торговая площадь "Перекрестка" увеличилась на 10,5%, до 1,08 млн кв.м). На конец сентября сеть "Пятерочка" объединяла 17,6 тыс. магазинов, "Перекресток" – 980 магазинов.

Х5 – крупнейший в России ритейлер по размеру выручки. По итогам девяти месяцев 2021 года выручка Х5 выросла на 10,2%, до 1,597 трлн рублей.