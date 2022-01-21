Х5 впервые раскрыла показатели дискаунтеров "Чижик"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Выручка сети дискаунтеров "Чижик" в 2021 году выросла в 59 раз - до 2,94 млрд рублей с 50 млн рублей годом ранее, в IV квартале этот показатель увеличился в 37 раз, до 1,854 млрд рублей, сообщила Х5.

При этом выручка основного бизнеса Х5 - сети магазинов "у дома" "Пятерочка" - в 2021 году выросла на 11,7%, до 1,78 трлн рублей, в IV квартале - на 16%, до 486,5 млрд рублей.

Х5 открыла первые "Чижики" в октябре 2020 года. 21 января 2022 года компания впервые раскрыла операционные показатели сети.

Средний чек в дискаунтерах "Чижик" в 2021 году вырос на 24,7%, до 567,8 рубля, а в IV квартале сократился на 21,4%, до 358,2 рубля (в "Пятерочке" средний чек в 2021 году вырос на 4%, до 409,2 рубля, в IV квартале - на 7,8%, до 438,5 рубля).

Количество покупателей в сети дискаунтеров за год выросло в 48 раз, до 5,9 млн (в "Пятерочке" - на 7,9%, до 1,285 млрд).

В 2021 году Х5 открыла 68 дискаунтеров, в том числе 43 в IV квартале (в IV квартале 2020 года было открыто четыре магазина этого формата). Торговая площадь сети за год выросла в 21 раз, до 20,3 тыс. кв.м.

На конец декабря 2021 года у Х5 было 72 "Чижика".

"Наш новый формат жестких дискаунтеров "Чижик" демонстрирует результаты выше наших ожиданий, показывая наиболее высокую плотность продаж среди наших форматов. В этом году мы продолжим активно развивать "Чижик" и планируем открыть около 300 магазинов в 9 регионах России", - сказал через пресс-службу главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман.

В первый раз об этих планах компания сообщила на "Дне инвестора" в октябре. Тогда Х5 объявила, что в ближайшие три года планирует открыть около 3 тысяч дискаунтеров (основные открытия придутся на 2023-2024 годы).

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. На конец декабря группа объединяла 19,121 тыс. магазинов, в том числе 17,972 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка" и 990 супермаркетов "Перекресток". Выручка Х5 по итогам 2021 года выросла на 11,4%, до 2,2 трлн рублей.