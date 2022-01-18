Рынок акций РФ утром во вторник откатился ниже 3500п по индексу МосБиржи

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Попытки рынка акций РФ подрасти во вторник на фоне раллирующей нефти (Brent поднялась к $88 за баррель) не получили поддержки инвесторов, продолжающих сокращать позиции в российских активах из-за сохраняющейся геополитической напряженности вокруг России; индекс МосБиржи скатился ниже рубежа 3500 пунктов (минимум с апреля 2021 года) после локального роста в начале утренней сессии к 3580 пунктам.

К 11:10 индекс МосБиржи составил 3491,78 пункта (-1,9%, максимум дня - 3578,23 пункта), индекс РТС - 1442,06 пункта (-2,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,3%.

Доллар США вырос до 76,35 руб. (+0,26 рубля).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-3,3%), "ММК" (-2,8%), "Норникеля" (-2,8%), "Яндекса" (-2,8%), расписки TCS Group (-2,7%), бумаги "АЛРОСА" (-2,4%), "Московской биржи" (-2,4%), АФК "Система" (-2,4%), расписки OZON (-2,4%), акции "Аэрофлота" (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (-2,2% и -0,8% "префы"), UC Rusal (-2,2%), "Газпрома" (-2,1%), Polymetal (-2,1%), ВТБ (-2%), "Татнефти" (-1,9%), "РусГидро" (-1,9%), Сбербанка (-1,7% и -1,8% "префы"), "Северстали" (-1,7%), "Интер РАО" (-1,7%), "Магнита" (-1,7%), "НЛМК" (-1,6%), "Газпром нефти" (-1,3%), ПАО "Полюс" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "МТС" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 44,03 млрд рублей (из них 11,72 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,46 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,83 млрд рублей на акции "Норникеля").

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, попытки отскока рынка акций вверх были вызваны сообщением германского издания Handelsblatt о том, что вариант отключения РФ от системы SWIFT более не рассматривается в качестве вероятных новых антироссийских санкций, а США и Евросоюз могут сосредоточиться на точечных мерах против основных финансовых учреждений РФ.

Тем временем, не успели США выйти из режима выходного по случаю дня Мартина Лютера Кинга, как на электронных торгах доходность 10-летних казначейских обязательств подскочила более чем на 5 базисных пунктов (на азиатских торгах доходность превысила 1,85%, после чего скорректировалась до 1,83% годовых).

По словам главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, после локального отскока рынка акций РФ ситуация вновь негативная - так рынок отреагировал на сообщения западных СМИ о том, что Россия начала вывозить из Украины семьи своих дипломатов. Кроме того, ощутимо снижаются американские фьючерсы, говоря о том, что Америка в любой момент может уйти в глубокую коррекцию на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом и в ожидании повышения ключевой ставки ФРС США.

Взлетевшую нефть трейдеры просто игнорируют. Пока не кончится паника, вызванная рисками начала военных действий на Украине, о рекордной "нефти в рублях" и фундаментальной привлекательности российского рынка акций лучше не вспоминать, считает аналитик.

Рынок акций РФ выглядит локально перепроданным, но сформировать отскок в таких условиях вряд ли получится. Более того, индекс МосБиржи уже тестирует на прочность поддержку 3500 пунктов, которая ранее выступала стратегической целью снижения. Сейчас есть серьезные опасения, что эта отметка не устоит. Поэтому тактика торгов остается прежней: только "короткие" позиции. Причем стоит искать момент для открытия "коротких" позиций по нефтяным бумагам, поскольку при малейшем падении котировок нефти они бросятся догонять упавший рынок, полагает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, позиция США предполагает сохранение повышенных санкционных рисков - Штаты заявили, что не исключают никакого санкционного сценария в отношении России.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром стремятся к краткосрочной поддержке 4590 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика) в рамках основного нисходящего тренда. Инвесторы ждут заседания ФРС в конце января и подтверждения курса регулятора на сворачивание денежно-кредитных стимулов. Доходности гособлигаций США также возобновили повышение. Во вторник сезон квартальных отчетностей продолжат Bank of America, Goldman Sachs и Bank of NY Mellon.

Нефть обновила максимумы с 2014 года на фоне напряженности между Йеменом и Объединенными Арабскими Эмиратами, которая может привести к перебоям с поставками. Котировки Brent продолжают повышение в район $90 за баррель на фоне восстановления мирового спроса и более слабого доллара США по сравнению с уровнями конца ноября прошлого года. Во вторник повлиять на рынок могут в том числе прогнозы ОПЕК в рамках ежемесячного отчета.

Нисходящая динамика рынка акций смягчается нефтегазовым сектором ввиду достижения ценами на нефть новых многолетних пиков. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что западные страны больше не рассматривают сценарий отключения России от SWIFT, однако после этого США опровергли эту информацию (хотя Европа, похоже, придерживается более мягкой позиции), что предполагает сохранение повышенных санкционных рисков. Сами американские инвесторы при этом обеспокоены перспективой ужесточения денежно-кредитных условий в стране, что создает тенденцию к общему уходу от риска. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3450-3700 пунктов, считает Кожухова.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи постарается удержать отметку 3500 пунктов и попробует отскочить.

Утром на глобальных рынках преобладают консервативные настроения. На фоне возобновившегося роста долларовых ставок (доходность 10-летних UST достигла максимума с января 2020 года) умеренно негативную динамику демонстрируют фьючерсы на американские и европейские индексы, просели ведущие азиатские фондовые рынки.

Рынок акций РФ выглядит заметно перепроданным. В отсутствие новой порции негатива индекс МосБиржи сможет удержаться у 3500 пунктов и попытается начать восстановление, с движением в направлении 3600 пунктов, считает аналитик.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть растет на ожиданиях более длительного дефицита, чем предполагалось ранее.

Фьючерсы на Brent переписали 7-летний максимум и достигли отметки $88 за баррель. Сентимент остается позитивным, так что рост вполне может продолжиться с целью на круглой отметке $90 за баррель. Большое значение для краткосрочной динамики могут иметь данные и прогнозы, которые представят в своих отчетах ОПЕК (вторник) и МЭА (среда). Поздно вечером во вторник предварительную оценку запасов нефти и нефтепродуктов в США представит API.

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,3-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,8% к уровню минувшей пятницы).

Банк Японии по итогам двухдневного заседания во вторник сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП). Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля.

Центробанк также опубликовал новые прогнозы для ключевых экономических показателей. Согласно им, инфляция в фингоду, который начнется 1 апреля 2022 года, составит 1,1% против прогнозировавшихся ранее 0,9%, в 2023 фингоду - 1,1% против 1%. Прогноз инфляции на текущий фингод, который завершится в марте, оставлен неизменным на нулевом уровне.

Кроме того, японский ЦБ понизил прогноз роста ВВП страны на текущий фингод до 2,8% с ожидавшихся ранее 3,4%, отметив, в частности, проблемы в цепочках поставок, которые ведут к нехватке предложения некоторых видов товаров. Прогноз роста ВВП на 2022 фингод повышен до 3,8% с 2,9%, на 2023 год - понижен до 1,1% с 1,3%.

Цены на нефть поднимаются во вторник на фоне возросшей геополитической напряженности, Brent протестировала рубеж $88 за баррель - максимум с октября 2014 года.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 по московскому времени во вторник составила $87,87 за баррель (+1,6% и +0,5% в понедельник), февральский фьючерс на WTI стоит $85,52 за баррель (+2% и +0,7% накануне).

Накануне стало известно об ударе беспилотников по территории ОАЭ, в результате которого погибли три человека. В нанесении этих ударов власти ОАЭ обвинили йеменских повстанцев-хуситов. В результате атаки произошел взрыв, который затронул три нефтяные цистерны в Абу-Даби. Кроме того, пожар начался в помещении на территории международного аэропорта в Абу-Даби.