Brent подорожала до $87,11 за баррель

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти вечером во вторник на фоне возросшей геополитической напряженности, при этом котировки североморской марки Brent находятся на максимуме с октября 2014 года.

К 17:42 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,63 (0,73%) - до $87,11 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,01 (1,2%) - до $84,83 за баррель.

Накануне стало известно об ударе беспилотников по территории ОАЭ, в результате которого погибли три человека. В этой атаке власти ОАЭ обвинили йеменских повстанцев-хуситов. Результатом обстрела стал взрыв, который повредил три нефтяные цистерны в Абу-Даби. Кроме того, в помещении на территории международного аэропорта произошел пожар.

Рынок "ожидает, что позднее в этом году может случится кризис производства, и пытается опередить события", считает Пол Хорснелл из Standard Chartered. По его словам, трейдеры опасаются за экспорт энергоносителей из России из-за напряженности на украинской границе, а также испытывают тревогу по поводу атак на ОАЭ.

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз стоимости Brent на третий и четвертый кварталы 2022 года на $20 за баррель, до $100 за баррель. Прогноз средней стоимости Brent на весь 2022 год увеличен до $96 за баррель с $81 за баррель, на 2023 год - до $105 за баррель с $85 за баррель.

Фундаментальные факторы поддерживают подъем нефтяного рынка: дефицит предложения остается довольно серьезным, поскольку последствия штамма COVID-19 "омикрон" для спроса на нефть оказались более слабыми, чем последствия "дельты", написали эксперты.