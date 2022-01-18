Nestle переведет российские фабрики на ветряные электростанции

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Компания Nestle объявила, что переведет все свои производственные площадки в России на электроэнергию из возобновляемых источников, речь идет о ветровых электростанциях.

В России у компании есть фабрики Калужской, Вологодской, Владимирской, Самарской областях, Краснодарском и Пермском краях, а также строится предприятие в Новосибирской области.

"По предварительным оценкам, благодаря переходу всех фабрик в России на возобновляемые источники энергии снижение выбросов CO2 в атмосферу суммарно составит более чем 80 тысяч тонн в год. В качестве "зеленой" альтернативы на всех российских производствах компании используется электрическая энергия, выработанная на ветровых станциях", - сообщается в пресс-релизе.

Фабрика "Нестле Пурина ПетКер" в Ворсине Калужской области уже перешла на "зеленую" электроэнергию. В 2020 году это позволило снизить уровень выбросов СО2 в атмосферу на 20,5 тысячи тонн в год.

Nestle также сообщила, что инвестирует в проекты по повышению энергоэффективности на всех фабриках, чтобы сократить общее количество потребляемой энергии.

"Для решения проблемы изменения климата "Нестле Россия" (представляет интересы Nestle в России) ускоряет работу в следующих приоритетных направлениях: совершенствует ассортимент и упаковку продукции, переходит на возобновляемые источники электроэнергии и принципы циркулярной экономики в производстве, поддерживает практики восстановительного сельского хозяйства, совершенствует логистические решения, а также способствует формированию нового поведения", - говорится в сообщении.

По всему миру компания намерена перевести 800 своих производственных площадок, офисов и складских центров на 100%-ное использование электроэнергии из возобновляемых источников к 2025 году. Это обязательство является частью глобальной дорожной карты Nestle по снижению воздействия на климат, согласно которой компания стремится сократить выбросы парниковых газов вдвое к 2030 году и достичь чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Nestle является крупнейшим в мире производителем продуктов питания и напитков. Компания ведет бизнес в 186 странах мира. Штаб-квартира находится в городе Веве (Швейцария).