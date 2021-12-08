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Nestle продает акции L'Oreal на 9 млрд евро, ее доля сократится с 23,3% до 20,1%

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Швейцарский производитель продуктов питания Nestle SA договорился о продаже акций L'Oreal SA на сумму 8,9 млрд евро (9,3 млрд швейцарских франков) обратно французской косметической компании.

Согласно условиям соглашения, Nestle продаст 22,26 млн бумаг L'Oreal по цене 400 евро, говорится в совместном сообщении компаний. Французская компания профинансирует сделку деньгами и заемными средствами, а затем аннулирует выкупленные акции.

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В результате пакет Nestle в L'Oreal сократится до 20,1% с 23,3%. Швейцарская компания снижает свою долю во французской впервые с 2014 года.

Nestle сохранит двух своих представителей в составе совета директоров L'Oreal.

Кроме того, совет директоров L'Oreal одобрил новую программу buyback, в рамках которой компания планирует выкупить акций на 20 млрд франков в период 2022-2024 гг. В том числе в первые двенадцать месяцев, как ожидается, будут приобретены бумаги на сумму 10 млрд франков, говорится в сообщении.

В рамках действующей в настоящее время программы объемом 20 млрд франков, которая будет завершена 31 декабря, L'Oreal к 7 декабря выкупила около 120,29 млн акций на общую сумму 12,7 млрд франков.

Nestle L'Oreal

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