"Совкомфлот" завершил buyback по программе мотивации работников

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - ПАО "Совкомфлот" завершило программу обратного выкупа акций, которая была запущена в декабре 2021 года. Об этом сообщила руководитель отдела по работе с инвесторами СКФ Александра Мельникова на конференции "Диалог с компанией "Совкомфлот", организованной "ВТБ Капитал Инвестиции".

"Мы рады сообщить, что выкуп мы завершили, и, более того, наши ключевые работники, которые стали участниками программы премирования, уже также получили свой опцион на выкупленные акции", - сказала она.

"Совкомфлот" в декабре 2021 года начал обратный выкуп акций. С начала запуска buyback СКФ суммарно купил 0,3% уставного капитала. В итоге квазиказначейский пакет увеличился с 1,6% до 1,9%, доля free float составила 15,3%. РФ принадлежит 82,8%.

Как сообщалось, "Совкомфлот" планировал выкупить акции на сумму до 550 млн руб. для программы долгосрочной мотивации работников. Процесс buyback начался 20 декабря. Бумаги выкупала дочерняя компания ООО "СКФ Арктика". Программа долгосрочной мотивации на основе KPI с использованием акций СКФ была утверждена советом директоров компании ранее в 2021 году.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Собственный и зафрахтованный флот, включая суда совместных предприятий, насчитывает более 130 судов общим дедвейтом около 11,6 млн тонн.