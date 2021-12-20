"Совкомфлот" проведет buyback на 550 млн руб. для программы мотивации работников

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - "Совкомфлот" (СКФ) выкупит акции на сумму до 550 млн рублей для программы долгосрочной мотивации работников. Такие данные размещены на сайте компании.

Процесс buyback начнется 20 декабря.

Акции будут выкуплены "дочкой" компании - ООО "СКФ Арктика" - на открытом рынке.

По результатам IPO free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.

Программа долгосрочной мотивации сотрудников на основе ключевых показателей эффективности с использованием акций "Совкомфлота" была утверждена советом директоров компании.

Группа компаний "Совкомфлот" – одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке газа и нефти, а также обслуживанию морской добычи углеводородов.