Профицит текущего счета платежного баланса РФ в 2021 г. вырос до рекордных $120,3 млрд

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в 2021 году увеличилось, по предварительной оценке, в 3,3 раза, до рекордных $120,3 млрд по сравнению с 2020 годом ($36 млрд), следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Профицит внешней торговли РФ в 2021 году вырос в 2 раза, до $185,9 млрд с $93,7 млрд за 2020 год.

Объем российского экспорта в 2021 году составил $489,8 млрд, что на 47% больше объема экспорта в 2020 году ($333,4 млрд), импорт увеличился по сравнению с 2020 годом на 27% - до $303,9 млрд с $239,6 млрд.

В четвертом квартале 2021 года внешнеторговый профицит оценивается в размере $63,4 млрд после $55,0 млрд в третьем квартале, $38,9 млрд во втором и $28,7 млрд в первом.

Это произошло в результате роста экспорта в четвертом квартале до $148,7 млрд после $132,8 млрд в третьем квартале, $115,0 млрд - во втором, в первом он составил $93,2 млрд.

Импорт в четвертом квартале оценивается в $85,3 млрд, превысив показатели в третьего квартала, когда он составил $77,8 млрд, второго квартала ($76,2 млрд) и первого квартала ($64,6 млрд).

Как отмечается в комментарии ЦБ, динамика текущего счета платежного баланса определялась увеличением положительного сальдо торгового баланса в результате существенного расширения экспорта товаров под воздействием благоприятной ценовой конъюнктуры при значительно меньших темпах роста импорта.

Совокупный дефицит остальных компонентов текущего счета стал больше на $7,9 млрд, главным образом за счет выплаченных инвестиционных доходов.

Отрицательный баланс инвестиционных доходов, выплаченных в пользу нерезидентов, по итогам 2021 года оценивается в $41,6 млрд, что на 22% больше показателя 2020 года - $34,1 млрд. Дефицит баланса услуг увеличился на 17% - до $19,9 млрд с $17,0 млрд.

Чистый отток капитала из РФ в 2021 году вырос в 1,4 раза, до $72 млрд, по сравнению с 2020 годом, когда он составил $50,4 млрд.

В четвертом квартале он оценивается в $17,7 млрд после $29,1 млрд в третьем квартале, $7,0 млрд - во втором и $18,2 млрд в первом квартале.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, в январе-ноябре 2021 года профицит текущего счета составил $111,4 млрд, внешнеторговый профицит - $162,8 млрд, чистый вывоз капитала - $73,9 млрд.

Следовательно, в декабре профицит текущего счета мог составить $8,9 млрд, внешнеторговый профицит - $23,1 млрд, чистый приток капитала - $1,9 млрд.

Согласно обновленному в октябре базовому сценарию прогноза ЦБ (при цене нефти $70 за баррель) в 2021 году профицит текущего счета прогнозировался на уровне $121 млрд, профицит внешней торговли РФ - в размере $186 млрд при экспорте $490 млрд и импорте $304 млрд, а отток капитала из РФ - на уровне $80 млрд.

На 2022 год при средней цене нефти $65 за баррель прогнозировался профицит текущего счета в размере $111 млрд, внешнеторговый профицит $205 млрд (при экспорте $511 млрд и экспорте $307 млрд) и отток капитала - $65 млрд.