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Нерезиденты снизили инвестиции в госбумаги РФ в 2021 году на $3,2 млрд

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Нерезиденты в 2021 году снизили инвестиции в обязательства федеральных органов управления РФ на $3,2 млрд против роста на $3,9 млрд в 2020 году, следует из оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

В четвертом квартале 2021 года отток инвестиций нерезидентов из российских госбумаг оценивается в $4,3 млрд после притока в третьем квартале 2021 года в размере $5,2 млрд, оттока в первом квартале в размере $3,3 млрд и $0,7 млрд во втором квартале.

Сокращение инвестиций нерезидентов в четвертом квартале произошло за счет операций на вторичном рынке, где они уменьшились на $3,9 млрд после увеличения в третьем квартале на $5,5 млрд. Новые выпуски облигаций в четвертом квартале, как и в третьем, ими не покупались.

Еще на $1,4 млрд уменьшились за четвертый квартал инвестиции через погашение задолженности перед нерезидентами (выплаты процентов и корпусов).

ЦБ РФ

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