Прямые инвестиции нерезидентов в компании РФ в 2021году выросли в 3,8 раза

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики РФ в 2021 году составили $30,7 млрд, что в 3,8 раза больше, чем в 2020 году ($8,0 млрд), следует из данных оценки платежного баланса РФ, опубликованных на сайте Банка России.

В том числе в четвертом квартале 2021 года чистый приток прямых инвестиций составил $3,3 млрд после $15,7 млрд в третьем квартале, $7,3 млрд во втором квартале и $4,3 млрд в первом квартале.

Портфельные инвестиции нерезидентов в активы небанковского сектора РФ в 2021 году снизились на $11,3 млрд, что на 26% меньше по сравнению со снижением на $15,3 млрд в 2020 году.

После снижения портфельных инвестиций в первом квартале 2021 года на $3,7 млрд во втором квартале на $0,9 млрд, в третьем на $2,2 млрд, в четвертом квартале они снизились еще на $4,4 млрд.

В то же время прямые инвестиции небанковского сектора РФ в зарубежные компании в 2021 году увеличились на $53,6 млрд против роста в 2020 году на $5,7 млрд (рост в 9,4 раза), а портфельные инвестиции за рубеж увеличились на $13,0 млрд против увеличения на $11,9 млрд годом ранее.

Как отметил ЦБ в своем комментарии, приобретение иностранных активов прочими секторами преимущественно в форме прямых инвестиций сыграло определяющую роль в росте положительного сальдо финансовых операций частного сектора в 2021 году до $72,0 млрд с $50,4 млрд в 2020 году в при практически нейтральном влиянии операций банков.

Определяющую роль сыграло приобретение иностранных активов прочими секторами преимущественно в форме прямых инвестиций. Значительный рост прямых инвестиций прочих секторов за рубеж стал следствием прежде всего реинвестирования доходов иностранных дочерних компаний, а также увеличением вложений в капитал связанных зарубежных корпораций.