Доходность 10-летних US Treasuries выросла до максимума за два года

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Доходность казначейских облигаций США растет во вторник на фоне ожиданий быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) с целью сдержать рекордную инфляцию.

Доходность десятилетних US Treasuries к 18:34 по московскому времени составила 1,853% по сравнению с 1,771% в пятницу. В ходе торгов показатель поднимался до 1,857%, достигая максимума с января 2020 года, по данным FactSet.

Доходность двухлетних US Treasuries во вторник поднималась до 1,026% с 0,965% на закрытие предыдущей сессии, удерживаясь у максимумов с февраля 2020 года.

Процентная ставка 30-летних казначейских облигаций увеличилась до 2,165% с 2,114%.

"Все дело в Федрезерве, - сказал Скотт Бухта из Brean Capital. - Рынок начинает быстро готовиться к росту инфляции и более агрессивной политике ФРС". Вероятность повышения ставки в марте теперь оценивается в 100%, сказал эксперт.

Более того, инвесторы оценивают вероятность подъема ставки Федрезерва сразу на 50 базисных пунктов как 1 к 3, добавил Марк Чендлер из Bannockburn Global Forex.

"В конце прошлого года рынок ждал почти трех повышений в 2022 году. Сейчас же рынок полностью заложил в текущие цены активов подъем ставки примерно на 107 базисных пунктов", - отметил Чендлер.