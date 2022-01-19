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Россия сократила вложения в US Treasuries в ноябре на $1,3 млрд

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Вложения России в казначейские обязательства министерства финансов США в ноябре сократились на $1,3 млрд по сравнению с предыдущим месяцем - до $2,409 млрд.

Согласно данным американского Минфина, на конец ноября РФ принадлежали долгосрочные госбумаги на сумму $101 млн против $554 млн месяцем ранее. Между тем вложения в краткосрочные бумаги уменьшились до $2,308 млрд с $3,166 млрд.

Как сообщалось, в апреле 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции России в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае того же года показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в гособлигации США превышали $150 млрд.

Япония в ноябре прошлого года оставалась крупнейшим держателем американских долговых обязательств 30-й месяц подряд, нарастив вложения на $20,2 млрд относительно предыдущего месяца - до $1 трлн 340,6 млрд. При этом Китай, занимающий вторую строчку, увеличил портфель UST на $15,4 млрд - до $1 трлн 80,8 млрд.

Третью позицию с большим отрывом от лидеров продолжает занимать Великобритания ($621,6 млрд), на четвертую строчку переместился Люксембург ($334,4 млрд), который сместил вниз Ирландию ($331,3 млрд). В топ-10 держателей американских госбумаг также входят Швейцария, Каймановы острова, Бразилия, Тайвань и Гонконг.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в ноябре увеличился на $88,8 млрд и достиг $7 трлн 748,1 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 214,5 млрд принадлежали правительствам или центральным банкам иностранных государств.

США Россия US Treasuries

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