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"А-Проперти" Авдоляна продаст китайской компании долю в Якутском газовом проекте

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - "А-Проперти" (принадлежит владельцу телеком-оператора Yota Альберту Авдоляну) и Zhejiang Energy International Limited (дочернее предприятие Zhejiang Energy Group, 100% государственной компании в провинции Чжэцзян) подписали индикативные условия сделки по продаже 10%-ных долей в компаниях Якутского газового проекта - ПАО "ЯТЭК" и ООО "Глобалтэк", сообщила российская компания.

По предварительным условиям сделки, "А-Проперти" займется комплексным управлением проекта, включая проектирование, строительство и операционное управление. В свою очередь, китайская сторона будет обеспечивать поставки СПГ на рынок Китая в рамках offtake-контракта.

"Якутский газовый проект на текущем этапе реализации получил оценку в 5 млрд евро. Общая стоимость сделки может составить 500 млн евро. Сделку планируется закрыть в октябре 2022 года", - говорится в сообщении.

"А-Проперти" планирует реализовать Якутский газовый проект ("Якутский СПГ") на базе активов "ЯТЭКа". Согласно pre-FEED, стоимость проекта оценивается в 39,2 млрд евро. В рамках него, говорится в пресс-релизе, предполагается выпуск до 18 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год, строительство СПГ-завода, а также газопровода протяженностью более 1358 км из Якутии к Охотскому морю и конденсатопровода мощностью 1,5 млн тонн в год. ООО "Глобалтэк" ведет разработку концепции и технических решений проекта.

Чжэцзян - прибрежная провинция в Китае, которая планирует увеличивать потребление газа к 2025 году, отмечает "А-Проперти".

Zhejiang Energy Group основана в 2001 г., обладает широким профилем экспертизы, в т.ч. в области строительства энергетической инфраструктуры, генерации электроэнергии, реализации проектов развития в нефтегазовой и угольной отраслях. Компания имеет опыт строительства СПГ-терминалов в Китае (провинция Чжэцзян) - мощностью 3 млн т/год и 6 млн т/год. Выручка компании по итогам 2020 года составила $16,8 млрд. Стоимость активов Zhejiang Energy Group на конец третьего квартала 2021 года составила $44,9 млрд.

Согласно отчету ЯТЭК, который сейчас добывает не более 2 млрд куб. м газа в год, реализуя их в Якутии, на конец 2020 года запасы газа компании составляли по категориям (А+В+С1+С2) 390 млрд куб. м и 24 млн т конденсата, а ресурсы газа - 478 млрд куб. м.

Для загрузки только первой очереди "Якутского СПГ" оптимальная полка добычи оценивается в 15-17 млрд кубометров газа, которая будет держаться до 2035 года при выполнении минимальной программы бурения, оценивал ранее глава "ЯТЭКа" Андрей Коробов.

Компания рассчитывает увеличить ресурсную базу за счет доразведки имеющихся и покупки новых активов.

А-Проперти Альберт Авдолян Якутия Китай

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