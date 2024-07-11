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Связанная с Nordgold структура купила компанию с лицензиями на полиметаллы в Якутии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - ООО "Якутский газоперерабатывающий комплекс" (ЯГПК) 9 июля перешло под контроль ООО "Нордголд Развитие", бенефициаром которой является Алексей Мордашов. Соответствующие данные опубликованы в ЕГРЮЛ.

"Единственный актив ЯГПК - относительно небольшой полиметаллический гринфилд-проект в одном из приоритетных для Nordgold российских регионов - Якутии. В ближайшие годы компания будет заниматься изучением накопленной геологической информации и разведкой этого месторождения", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Nordgold.

ЯГПК была учреждена в 2017 году "Якутской топливно-энергетической компанией" (ЯТЭК, на тот момент входила в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова) как оператор строительства завода по производству метанола в Якутии. Тогда предполагалось, что строительство первой очереди завода мощностью 1,75 млн т в год начнется в 2019 году. Завершение строительно-монтажных работ ожидалось в 2021 году, а первые поставки продукции - с 2022 года. Предварительная стоимость возведения первой очереди мощностью 1,75 млн т в год оценивалась чуть больше чем в $1 млрд. Впоследствии ЯТЭК, сменившая владельца, от проекта отказалась.

На ЯГПК в 2021 году были оформлены две лицензии на участки недр. В частности, компания получила право на добычу полиметаллических руд на месторождении Сардана, а также свинцово-цинковых руд и серебра в пределах рудного узла Сарданинский (участки Перевальный, Западный, Восточный, Уруй). Лицензии действуют до 2030 и 2036 годов соответственно.

Nordgold входит в топ-10 золотодобытчиков России. У группы также есть активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо.

Nordgold Алексей Мордашов Якутск ЯТЭК ЯГПК
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