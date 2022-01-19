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ФАС усилила контроль за участниками рынка нефтепродуктов в регионах

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усиливает контроль за участниками рынка нефтепродуктов в регионах, сообщила пресс-служба ведомства.

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Соответствующее поручение по возобновлению работы оперативных штабов направлено в территориальные органы. Заседания штабов будут проводиться еженедельно.

"Первоочередной задачей является усиление контроля в регионах за деятельностью участников рынка нефтепродуктов и принятие мер реагирования в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства. Особое внимание уделено мониторингу запасов по каждому поставщику топлива и их доле на рынках нефтепродуктов. Анализ ситуации будет осуществляться прежде всего на автомобильные бензины АИ-92, АИ-95, дизельное топливо и сжиженные углеводородные газы", - отметил представитель ФАС.

ФАС

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