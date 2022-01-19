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ЦБ намерен добавить к "социальному депозиту" похожий инструмент для текущего счета

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в дополнение к депозиту для людей с низкими доходами предлагает создать специальный текущий счет, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

ЦБ РФ в конце прошлого года предложил ввести вклад для малообеспеченного населения, предполагающий гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке либо инфляции, ограничив его суммой в 100 тыс. рублей.

"Кроме того, мы планируем создать похожий инструмент уже для текущего счета, там ставка не "ключевая плюс", а скорее, "ключевая минус". Но это тоже начисление остатка на текущий счет, так что, на мой взгляд, выгодно и привлекательно для достаточно большой категории наших граждан", - заявил Мамута в ходе семинара, посвященного социально ответственному банкингу.

Во Франции и Бельгии для поддержания покупательской способности домашних хозяйств созданы регулируемые депозиты (regulated-deposit accounts). В отличие от обычных сберегательных счетов процентные ставки по ним устанавливаются нормативно, как правило, они выше рыночных, и банки не могут их самостоятельно менять. Выплачиваемые проценты по таким вкладам частично или полностью освобождены от налогов. При этом один человек может открыть только один регулируемый депозит.

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