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Правовое управление Думы представило замечания к законопроекту о социальных вкладах

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Депутатский законопроект о социальных вкладах не содержит механизма проверки граждан на предмет соответствия требованиям к открытию вклада, кроме того, непонятно, что делать с социальными вкладами, если выяснится, что гражданин не имел права их открывать, говорится в замечаниях правового управление Госдумы.

Заключение на проект федерального закона (№ 367060-8) опубликовано в электронной базе данных парламента.

Законопроект о введении в России социального банковского вклада был внесен в парламент в конце мая. Предполагается, что максимальный размер вклада составит 50 тысяч рублей, процентная ставка - не ниже ставки ЦБ плюс 1 п.п., проценты по вкладу должны будут переводиться на другой счет, то есть не подлежат капитализации.

Договор заключается только в электронной форме с использованием портала Госуслуг с банком, включенным в систему страхования вкладов. Открыть вклад сможет только гражданин - получатель мер социальной поддержки, сведения о котором содержатся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).

Правовое управление Госдумы отмечает, что банки не относятся к организациям, услуги которых могут представляться гражданам в электронном виде с использованием портала Госуслуг. "Соответствующие изменения в указанный закон проектом не вносятся", - отмечается в заключении.

Также правовое управление отмечает, что законопроект не устанавливает порядок проверки банками граждан на соответствие требованиям к открытию социального счета и вклада.

Еще одно замечание касается возможности изменения условий договора, в случае если выяснится, что гражданин не имел права открывать социальный счет. Текст внесенного законопроекта не учитывает право гражданина на расторжение в этом случае договора с возвратом остатка денежных средств и начисленных процентов, отмечает управление.

Есть у управления замечания и по концепции законопроекта в целом. "Императивные положения проекта, предусматривающие размер процентов, выплачиваемых по договору социального банковского вклада и социального банковского счета, не соотносятся со статьями 838 и 852 ГК России, которые относят условия договоров банковского вклада и банковского счета о размере процентов к усмотрению сторон (свобода договора)", - говорится в заключении.

Предполагалось, что закон вступит в силу с 1 июля 2024 года, но документ не был включен в повестку Госдумы в весеннюю сессию. Его рассмотрение намечено на сентябрь.

Банк России в конце 2021 года предложил ввести вклад для людей с низкими доходами, предполагающий гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке, при этом еще в начале года предполагалось, что максимальный размер вклада составит 100 тысяч рублей.

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