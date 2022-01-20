"Магнит" приобрел активы ИД "Гастроном" для создания медиа о еде и ЗОЖ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Издательский дом "Гастроном" в конце прошлого года вошел в список активов продуктового ритейлера "Магнит", обнаружили "Ведомости".

Представитель "Магнита" факт покупки ИД подтвердил, сообщив, что компания планирует развивать на основе активов издательского дома совместную с его текущими владельцами медиаплатформу. Компания посчитала более эффективным создать цифровую медиаплатформу через партнерство с крупным тематическим онлайн-игроком, чем инвестировать деньги в привлечение целевой аудитории ресурса с нуля.

В "Гастрономе" рассказали, что уже несколько лет искали стратегического партнера, который активно развивается в сфере диджитал и планирует создание вокруг клиентов собственной экосистемы сервисов, включающей медиа. У ритейлера уже есть печатный журнал для покупателей "Мой Магнит" и Telegram-канал Shopper"s. Журнал также может стать частью медиаплатформы.

ИД выпускает журналы "Гастрономъ", "Школа гастронома", "Школа гастронома. Коллекция рецептов", "Садовник", "Коллекция садовника", "Женские секреты". Ему также принадлежат порталы "Гастрономъ" и SuperSadovnik, рекламное агентство "Гастроном продакшн". Издательский дом также развивает кулинарную школу-студию "Гастрономъ" и совместный с издательством "Эксмо" книжный проект "Книги Гастронома".

Уникальная ежемесячная аудитория сайта, одноименных пабликов в соцсетях и каналов в мессенджерах на конец года составляла 18 млн человек.