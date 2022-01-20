Puma зафиксировала рекордную выручку в 2021 году

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Германский производитель спортивных товаров Puma SE увеличил выручку в IV квартале 2021 года на 14%, несмотря на негативные последствия пандемии COVID-19, а также сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок.

Благодаря этому, годовая выручка Puma подскочила до рекордного уровня, превысив собственные прогнозы компании.

Согласно предварительным данным, выручка Puma в октябре-декабре увеличилась до 1,77 млрд евро с 1,52 млрд евро за тот же период 2020 года. Прибыль без учета процентных и налоговых выплат (EBIT) выросла до 65 млн евро с 63 млн евро годом ранее.

Продажи Puma по итогам всего прошлого года повысились на 32% - до 6,81 млрд евро. В октябре компания заявила, что ожидает роста выручки в 2021 году на 25%, улучшив предыдущий прогноз.

Годовая EBIT Puma увеличилась более чем в 2,5 раза - до 557 млн евро с 209 млн евро, также достигнув рекордного уровня, отмечается в пресс-релизе компании.

Окончательный отчет Puma за четвертый квартал и 2021 год, а также прогноз компании на 2022 год будут обнародованы 23 февраля.

Акции Puma прибавляют в цене 1,7% на торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 9,5%.