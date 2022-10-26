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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Чистая прибыль и выручка Puma выросли в III квартале

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Немецкий производитель спортивных товаров Puma SE увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2022 года, но сообщил о снижении рентабельности из-за роста цен на сырье.

Как сообщается в пресс-релизе компании, её чистая прибыль в июле-сентябре выросла до 146,4 млн евро со 143,8 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) за отчетный период увеличилась до 258 млн евро по сравнению с 229 млн евро годом ранее.

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Выручка Puma повысилась до 2,35 млрд евро с 1,9 млрд евро годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики ожидали прибыль компании на уровне 163 млн евро при выручке в 2,3 млрд евро.

Тем временем валовая рентабельность опустилась на 60 базисных пунктов, до 46,8%, из-за роста стоимости сырья и услуг по перевозке товаров. Негативное влияние также оказали события на Украине, мировой энергетический кризис и действующие ограничительные меры в Китае.

Несмотря на это, руководство Puma подтвердило прогноз на 2022 год. Компания по-прежнему ожидает EBIT в размере от 600 до 700 млн евро и прирост выручки на 15-17% (mid-teens growth) без учета колебаний валютных курсов.

Котировки акций Puma снижаются на 1,7% в ходе торгов в среду. Капитализация компании с начала года рухнула более чем в два раза (на 57%), до 6,68 млрд евро.

Puma
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