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SEC попытается ускорить реформы регулирования в преддверии выборов в Конгресс

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Гэри Генслер потратил девять месяцев на разработку планов по ужесточению регулирования Уолл-стрит, и теперь настало время приступить к их реализации, пишет The Wall Street Journal.

Генслеру, возглавившему SEC в 2021 году, нужно постараться внедрить нововведения в ближайшие месяцы, пока у демократов есть большинство в Палате представителей и в Сенате, поскольку если Республиканская партия вернет себе контроль хотя бы над одной из палат Конгресса, задача может серьезно усложниться.

Приоритетными направлениями для Комиссии являются повышение эффективности рынка капитала, объем которого оценивается в $100 трлн, и обновление регламента для использования новых технологий, сказал Генслер 19 января. Ключевая цель - снижение размеров комиссионных, которые платят компании и их инвесторы.

На следующей неделе SEC обнародует три предложения - одно касается ужесточения правил отчетности для фондов прямых инвестиций, другое - реформирование рынка американского госдолга, а третье - повышения прозрачности в плане раскрытия размеров выплат топ-менеджерам компаний.

"Мы достигли хорошего прогресса в 2021 году, окончательно сформировав некоторые правила и предложив другие, - сказал Генслер в ходе выступления на мероприятии в Вашингтоне. - И у нас их еще много".

Другие важнейшие задачи, которые ставит перед собой SEC - новые правила раскрытия для специализированных компаний по слияниям и поглощениям (SPAC), набравших популярность в последнее время в качестве альтернативы традиционным IPO, а также внедрение требований раскрывать риски, связанные с изменением климата. Кроме того, SEC хочет взять под свой контроль криптовалютные биржи.

Процесс изменения существующих правил SEC небыстрый и занимает минимум несколько месяцев, поэтому Генслеру нужно действовать быстро, пишет WSJ.

"Есть очень большой риск, что его программа забуксует из-за смены контроля над Конгрессом, и это будет очень трудно для него и для SEC", - сказал почетный профессор права в Гарвардской юридической школе Хэл Скотт.

SEC США Гэри Генслер Конгресс Хэл Скотт

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