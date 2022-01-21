Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 3,2% под давлением внешнего негатива

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу заметным снижением цен blue chips после коррекционного роста накануне на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; индекс МосБиржи в начале торгов потерял почти 3,2%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3405,42 пункта (-3,15%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 6,1%.

Подешевели расписки OZON (-6,1%) и TCS Group Holding (-2,9%), акции "Яндекса" (-5,5%), "Газпрома" (-3,7%), "Полюса" (-3,7%), "НОВАТЭКа" (-3,5%), "Роснефти" (-3,3%), Сбербанка (-3,3%, "префы" снизились в цене на 3,1%), ВТБ (-3,1%), "Московской биржи" (-2,9%), "Норникеля" (-2,9%), Polymetal (-2,8%), "Татнефти" (-2,6%), "АЛРОСА" (-2,5%), АФК "Система" (-2,5%), "Русала" (-2,5%), "Аэрофлота" (-2,3%), "ЛУКОЙЛа" (-2,3%), "ММК" (-2,2%), "НЛМК" (-2,1%), "Интер РАО" (-2,1%), "Магнита" (-2%), "Северстали" (-1,9%), "МТС" (-1,9%), "РусГидро" (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (-1,6%, "префы" "потеряли в цене 1%).

Доллар США по итогам первой минуты торгов оказался вблизи отметки 76,86 руб./$1 (+0,18 рубля).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", негативная динамика российских акций, наблюдаемая в начале торгов 21 января, сформировалась под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании новостей на геополитическую тематику.

В пятницу в Женеве пройдут переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Основной темой переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран станут представленные ранее Россией проекты документов - договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и НАТО. Переговоры пройдут по инициативе американской стороны - в ходе телефонного разговора Лаврова и Блинкена 18 января госсекретарь США запросил встречу для получения разъяснений по российским предложениям.

Американские фондовые индексы, активно поднимавшиеся в ходе торгов в четверг, завершили торги в значительном минусе несмотря на снижение доходности гособлигаций и сильные квартальные отчетности крупных компаний. Индекс Dow Jones снизился по итогам пятой сессии кряду, Nasdaq Composite углубился в коррекцию, в которую он вступил накануне впервые с марта прошлого года. Аналитики связывают слабость американского рынка акций в начале года с опасениями, что Федеральная резервная система будет гораздо более агрессивно, чем ожидалось ранее, повышать ставки и реализовывать иные меры ужесточения денежно-кредитной политики в попытках обуздать высокую инфляцию.

Не помогло Уолл-стрит даже снижение доходности государственных облигаций США, хотя обычно это поддерживает более рисковые активы, включая акции. Доходность 10-летних US Treasuries в четверг опускалась до 1,812% годовых с 1,826% годовых днем ранее.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу утром также демонстрируют негативную динамику: японский Nikkei 225 падает на 1,52%, китайский CSI 300 снижается на 0,88%, гонконгский Hang Seng - на 0,75%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,27%, южнокорейский Kospi - на 1,28%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,74% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о вероятном сохранении негативных настроений на американском фондовом рынке 21 января.

В свою очередь цены на нефть в ходе утренних торгов в пятницу также снижаются. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $86,85 за баррель, что на 1,73% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $83,92 за баррель, опустившись на 1,91% по отношению к закрытию 20 января.