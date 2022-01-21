"Роснефть" ищет оптимальный способ вывоза УВ с Таймыра на запад

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - "Роснефть" собирает заявки на участие в тендере на проектирование обоснования оптимальной морской транспортной системы (МТС) для вывоза углеводородов с морского терминала полуострова Таймыр в западном направлении, говорится в материалах компании.

Также предусмотрена разработка основных технических решений создания рейдового перегрузочного комплекса (РПК) нефти.

Подготовка оптимальной МТС должна учитывать 3 варианта размещения РПК с учетом градации по приоритетности для вывоза углеводородов из порта "Бухта Север" в западном направлении, в том числе по трассам Северного морского пути (СМП).

Оборудование РПК предусматривается в акватории Баренцева моря. Разработчик должен будет учесть наличие РПК-3 "Белокаменка", расположенного в среднем колене Кольского залива вблизи мыса Белокаменный. Транспортировка нефти по СМП предполагается с использованием танкеров-челноков ледового класса до РПК, с последующей перевалкой на танкеры-накопители или конвенционные танкеры экспортники для морской транспортировки до зарубежных нефтеперегрузочных терминалов (Европа).

Исполнителю контракта предстоит произвести расчет капитальных затрат на строительство РПК, расчет операционных затрат, подготовить проекты технических заданий на разработку проектной и рабочей документации под выбранные варианты и подготовить проекты заданий на выполнение инженерных изысканий. Вариант с включением в транспортную схему РПК-3 "Белокаменка" должен отразить экономический эффект от использования комплекса в перевалке в рамках проекта для принятия решения об его использовании.

Помимо этого, компания хочет получить сравнительный анализ по вариантам и местам размещения РПК на основе технической реализуемости, оценки затрат, анализа рисков, в том числе юридических, с учетом реализуемой органами власти политики в северной зоне, по вариантам размещения объектов.

Предложения от претендентов в рамках этого запроса "Роснефть" ждет до 24 января.

"Роснефть" в 2020 году приступила к масштабному освоению месторождений на Таймыре в рамках реализации проекта "Восток Ойл". В проект входят активы НК на севере Красноярского края - 52 лицензионных участка, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые месторождения - Пайяхское (с запасами более 1 млрд тонн нефти) и Западно-Иркинское (0,5 млрд тонн нефти).

Проект "Восток Ойл" сейчас один из основных для "Роснефти". Потенциал добычи жидких углеводородов может составить 115 млн тонн в год. "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгрузить с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути. Ожидается, что проект в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти в год, в рамках второй - до 100 млн тонн. Отгрузка углеводородов предполагается из строящегося порта "Бухта Север".