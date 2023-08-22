"Роснефть" наращивает добычу газа на Сузунском месторождении

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Компания "РН-Ванкор" (входит в НК "Роснефть") начала добычу природного газа на новой кустовой площадке Сузунского месторождения (Туруханский район Красноярского края) в рамках проекта "Восток Ойл".

Как сообщает "Роснефть", в сутки на объекте добывается около 1,8 млн куб. м газа, который после подготовки по межпромысловому газопроводу протяженностью 79 км направляется на Ванкорский производственный участок.

В рамках реализации газовой программы на Сузунском месторождении продолжается строительство установки подготовки газа с компрессорной станцией для попутного нефтяного газа (ПНГ) производительностью 2,1 млрд куб. м в год. На ней будет вестись подготовка до товарного качества смеси природного и попутного нефтяного газов, поступающих со скважин и с установки подготовки нефти. "Роснефть" до конца 2023 года намерена достичь 100% полезного использования ПНГ на Сузунском месторождении, отмечает компания.

Проект "Восток Ойл" предусматривает уже на этапе проектирования использование 100% ПНГ. Сырье пойдет на выработку электроэнергии для газотурбинных электростанций общей мощностью 3,5 ГВт.

В рамках "Восток Ойла" планируется освоение нефтяных месторождений на Таймыре. Ресурсная база проекта - 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе Ванкорского и Пайяхского кластеров. Потенциал добычи жидких углеводородов "Восток Ойла" может составить 115 млн тонн в год. "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгрузить с проекта 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути.

ООО "РН-Ванкор" выступает оператором по освоению месторождений Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное). Извлекаемые запасы Сузунского месторождения составляют 39 млрд куб. м газа. Год назад "Роснефть" завершила строительство газопровода Сузун-Ванкор мощностью 2,2 млрд куб. метров. Энергоресурс с обоих месторождений направляется в единую газотранспортную систему страны для доставки потребителям.