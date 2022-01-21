Brent подешевела до $86,81 за баррель

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в пятницу на фоне общего ухода от риска на мировых рынках, а также данных об увеличении запасов в США.

К 18:20 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,57 (1,78%), до $86,81 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,57 (1,84%), до $83,98 за баррель.

В минувшую среду как Brent, так и WTI, завершили торги на максимумах с октября 2014 года. В четверг, однако, цены снизились после публикации еженедельного доклада Минэнерго США, показавшего рост запасов нефти в стране на 515 тыс. баррелей на прошлой неделе. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти в Штатах на 1,75 млн баррелей.

"В последнее время цены на нефть реагировали лишь на новости, поддерживавшие рост рынка, в том числе информацию о временных перебоях в поставках сырья, - сказал Market Watch аналитик Commerzbank Карстен Фритш. - Сейчас вопрос в том, продолжится ли коррекция на рынке, или снижение цен будет воспринято трейдерами как возможность для покупки. В нынешней ситуации возможны оба сценария".

Эксперты Morgan Stanley вслед за аналитиками Goldman Sachs повысили прогноз стоимости нефти Brent на третий квартал текущего года до $100 за баррель. Ранее они ожидали, что цены поднимутся до $90 за баррель.