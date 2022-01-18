Goldman Sachs ждет подорожания Brent до $100 за баррель уже в III квартале 2022 г.

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Фундаментальные факторы поддерживают подъем нефтяного рынка: дефицит предложения остается довольно серьезным, поскольку последствия штамма COVID-19 "омикрон" для спроса на нефть оказались более слабыми, чем последствия "дельты", отмечают аналитики Goldman Sachs Group Inc.

Эксперты банка ожидают подъема стоимости Brent до $100 за баррель уже в третьем квартале 2022 года, отмечая, что запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к лету опустятся до минимального уровня с 2000 года вместе со снижением резервных мощностей ОПЕК+.

Аналитики Goldman повысили прогноз стоимости Brent на третий и четвертый кварталы 2022 года на $20 за баррель, до $100 за баррель. Прогноз средней стоимости Brent на весь 2022 год увеличен до $96 за баррель с $81 за баррель, на 2023 год - до $105 за баррель с $85 за баррель.

Нехватка предложения на нефтяном рынке в ноябре 2021 года - январе 2022 года, по оценкам Goldman, составила 0,5 млн б/с, что оказалось серьезнее предыдущих прогнозов банка. Эксперты объясняют это повышением спроса на нефть в качестве замены существенно подорожавшему за последнее время газу, а также высокой промышленной активностью в Китае и сокращением добычи в ряде стран ОПЕК+.

Во втором квартале текущего года предложение на нефтяном рынке, как ожидается, превысит спрос на 0,4 млн б/с, что ниже сезонного уровня.