Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:41Заразились
на 23.01В России 11 108 191+63 205В мире 351 069 733+1 935 181

Fix Price в IV квартале увеличил выручку на 14,5%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price в IV квартале 2021 года увеличил выручку на 14,5% по сравнению с показателем за IV квартал 2020 года, до 66,5 млрд рублей.

В частности, розничная выручка выросла на 15,1%, до 59,1 млрд рублей, оптовая - на 9,6%, до 7,4 млрд рублей.

Продажи сопоставимых магазинов (LfL) выросли на 3,2% на фоне новых ограничений, связанных с пандемией в России и Казахстане, говорится в сообщении компании. Так, покупательский трафик снизился на 3,5% на фоне ограничений в РФ и по-прежнему сдержанных потребительских настроений. Средний чек увеличился на 6,9% благодаря росту средней цены на единицу товара на фоне ротации и переоценки ассортимента, а также введения новых ценовых категорий.

LfL-продажи магазинов под управлением компании в России выросли на 5,3%, в том числе магазинов, на которые не распространялись ограничения, связанные с пандемией, - на 6,5%.

В первую неделю ноября, когда российское правительство ввело "нерабочие" дни на федеральном уровне в дополнение к ограничениям, которые вводили региональные власти, приблизительно 300 магазинов Fix Price работали в режиме обслуживания заказов click & collect и доставки. В ноябре и декабре в ряде регионов были введены ограничения, включая QR-коды для посещения торговых центров. В общей сложности под действие тех или иных ограничений на некоторый период в ноябре и декабре попали более 1 тыс. магазинов Fix Price. К концу декабря ограничения действовали в отношении более 500 магазинов.

Торговая площадь сети выросла на 18,8%, до 1,057 млн кв. м.

Ритейлер также отметил, что в период новогодних праздников спрос сместился в пользу непродовольственных товаров: в IV квартале доля продуктов питания в структуре товарного ассортимента составила 26,7% по сравнению с 27,9% в III квартале. Тем не менее, этот показатель по-прежнему выше, чем в IV квартале 2020 года (24,7%). Спрос на продукты питания и товары первой необходимости оставался на повышенном уровне, в то время как потребительское поведение по-прежнему находилось на этапе восстановления, отметил Fix Price. Это свидетельствует о том, что потребители еще не полностью привыкли к давлению высокой инфляции на реальные располагаемые доходы, считает ритейлер. Рост LfL-продаж продуктов питания сохранился на двузначном уровне.

Лидерами продаж среди непродовольственной продукции стали сезонные товары, продемонстрировавшие рост LfL-продаж на 26% в IV квартале.

Выручка Fix Price по итогам 2021 года увеличилась на 21,3%, до 230,5 млрд рублей (в том числе розничная выручка - на 22,5%, до 203,3 млрд рублей), благодаря расширению сети магазинов и росту сопоставимых продаж на 7,2%. Покупательский трафик увеличился на 3,1%, средний чек - на 4%. С корректировкой на эффект високосного года в 2020 году LfL-выручка ритейлера выросла на 7,5%, трафик - на 3,4%.

LfL-продажи магазинов под управлением компании в России выросли на 8,2% (или 8,5% с учетом эффекта високосного года). Продажи сопоставимых магазинов, на которые не распространялись ограничения, введенные в ноябре и декабре, а также с учетом эффекта високосного года, выросли на 9%.

Компания отметила, что влияние зарубежных регионов становится все более заметным по мере того, как она продолжает активно расширяться за пределами России. Кроме того, магазины, выкупленные у партнеров-франчайзи в Белоруссии и Казахстане в прошлом году, стали учитываться в базе LfL-продаж. В Казахстане на LfL-трафик повлияли правительственные ограничения из-за COVID-19. В Белоруссии на сопоставимые продажи оказала влияние аномально высокая инфляция на фоне давления на реальные располагаемые доходы населения, при этом Fix Price временно сократил ассортимент в связи с государственным регулированием цен.

"На фоне влияния таких внешних факторов, как высокий уровень инфляции, волатильность валютных курсов и рост транспортных расходов, а также связанные с COVID ограничения в ряде регионов, которые непосредственно повлияли на работу наших магазинов в торговых центрах, мы продолжаем демонстрировать способность достигать уверенных результатов в сферах, на которые мы можем влиять", - заявил гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов (его слова процитированы в сообщении).

"У менеджмента компании есть ряд инструментов, включая быструю ротацию ассортимента, разработку товаров под собственной торговой маркой и введение новых прайс-поинтов, чтобы предугадывать и реагировать на внешние вызовы, а также поддерживать уровень маржинальности", - подчеркнул он.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. На конец декабря сеть объединяла 4 904 магазина, в том числе 4 368 собственных и 536 франчайзинговых. В России работало 4 445 магазинов, в том числе 3 975 собственных.

Fix Price

Новости

Финдиректором Petropavlovsk назначен выходец из "Мечела" и CTC Media

ГК "Абрау-Дюрсо" начала производство косметики

ГК "Абрау-Дюрсо" начала производство косметики

Fix Price запустит программу buyback объемом до 4 млрд рублей

Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,5%

Рубль подорожал к бивалютной корзине вслед за ростом цен на нефть

Рубль подорожал к бивалютной корзине вслед за ростом цен на нефть

Европа в январе получит рекордные объемы импорта сжиженного природного газа

Еврокомиссар по энергетике упомянула геополитику среди причин высоких цен на газ

Еврокомиссар по энергетике упомянула геополитику среди причин высоких цен на газ

Рубль вечером активно падает к доллару и евро на фоне снижения интереса к рискам

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю падением под давлением внешнего негатива

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю падением под давлением внешнего негатива

Давосский форум пройдет в конце мая

Давосский форум пройдет в конце мая
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });