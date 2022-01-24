Fix Price в IV квартале увеличил выручку на 14,5%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price в IV квартале 2021 года увеличил выручку на 14,5% по сравнению с показателем за IV квартал 2020 года, до 66,5 млрд рублей.

В частности, розничная выручка выросла на 15,1%, до 59,1 млрд рублей, оптовая - на 9,6%, до 7,4 млрд рублей.

Продажи сопоставимых магазинов (LfL) выросли на 3,2% на фоне новых ограничений, связанных с пандемией в России и Казахстане, говорится в сообщении компании. Так, покупательский трафик снизился на 3,5% на фоне ограничений в РФ и по-прежнему сдержанных потребительских настроений. Средний чек увеличился на 6,9% благодаря росту средней цены на единицу товара на фоне ротации и переоценки ассортимента, а также введения новых ценовых категорий.

LfL-продажи магазинов под управлением компании в России выросли на 5,3%, в том числе магазинов, на которые не распространялись ограничения, связанные с пандемией, - на 6,5%.

В первую неделю ноября, когда российское правительство ввело "нерабочие" дни на федеральном уровне в дополнение к ограничениям, которые вводили региональные власти, приблизительно 300 магазинов Fix Price работали в режиме обслуживания заказов click & collect и доставки. В ноябре и декабре в ряде регионов были введены ограничения, включая QR-коды для посещения торговых центров. В общей сложности под действие тех или иных ограничений на некоторый период в ноябре и декабре попали более 1 тыс. магазинов Fix Price. К концу декабря ограничения действовали в отношении более 500 магазинов.

Торговая площадь сети выросла на 18,8%, до 1,057 млн кв. м.

Ритейлер также отметил, что в период новогодних праздников спрос сместился в пользу непродовольственных товаров: в IV квартале доля продуктов питания в структуре товарного ассортимента составила 26,7% по сравнению с 27,9% в III квартале. Тем не менее, этот показатель по-прежнему выше, чем в IV квартале 2020 года (24,7%). Спрос на продукты питания и товары первой необходимости оставался на повышенном уровне, в то время как потребительское поведение по-прежнему находилось на этапе восстановления, отметил Fix Price. Это свидетельствует о том, что потребители еще не полностью привыкли к давлению высокой инфляции на реальные располагаемые доходы, считает ритейлер. Рост LfL-продаж продуктов питания сохранился на двузначном уровне.

Лидерами продаж среди непродовольственной продукции стали сезонные товары, продемонстрировавшие рост LfL-продаж на 26% в IV квартале.

Выручка Fix Price по итогам 2021 года увеличилась на 21,3%, до 230,5 млрд рублей (в том числе розничная выручка - на 22,5%, до 203,3 млрд рублей), благодаря расширению сети магазинов и росту сопоставимых продаж на 7,2%. Покупательский трафик увеличился на 3,1%, средний чек - на 4%. С корректировкой на эффект високосного года в 2020 году LfL-выручка ритейлера выросла на 7,5%, трафик - на 3,4%.

LfL-продажи магазинов под управлением компании в России выросли на 8,2% (или 8,5% с учетом эффекта високосного года). Продажи сопоставимых магазинов, на которые не распространялись ограничения, введенные в ноябре и декабре, а также с учетом эффекта високосного года, выросли на 9%.

Компания отметила, что влияние зарубежных регионов становится все более заметным по мере того, как она продолжает активно расширяться за пределами России. Кроме того, магазины, выкупленные у партнеров-франчайзи в Белоруссии и Казахстане в прошлом году, стали учитываться в базе LfL-продаж. В Казахстане на LfL-трафик повлияли правительственные ограничения из-за COVID-19. В Белоруссии на сопоставимые продажи оказала влияние аномально высокая инфляция на фоне давления на реальные располагаемые доходы населения, при этом Fix Price временно сократил ассортимент в связи с государственным регулированием цен.

"На фоне влияния таких внешних факторов, как высокий уровень инфляции, волатильность валютных курсов и рост транспортных расходов, а также связанные с COVID ограничения в ряде регионов, которые непосредственно повлияли на работу наших магазинов в торговых центрах, мы продолжаем демонстрировать способность достигать уверенных результатов в сферах, на которые мы можем влиять", - заявил гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов (его слова процитированы в сообщении).

"У менеджмента компании есть ряд инструментов, включая быструю ротацию ассортимента, разработку товаров под собственной торговой маркой и введение новых прайс-поинтов, чтобы предугадывать и реагировать на внешние вызовы, а также поддерживать уровень маржинальности", - подчеркнул он.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. На конец декабря сеть объединяла 4 904 магазина, в том числе 4 368 собственных и 536 франчайзинговых. В России работало 4 445 магазинов, в том числе 3 975 собственных.