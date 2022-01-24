Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:41Заразились
на 23.01В России 11 108 191+63 205В мире 351 069 733+1 935 181

Финдиректором Petropavlovsk назначен выходец из "Мечела" и CTC Media

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Финдиректором золотодобытчика Petropavlovsk назначен Станислав Площенко, занимавший в свое время аналогичные должности в "Мечеле" и CTC Media.

Как сообщил Petropavlovsk, Данила Котляров, занимавший должность CFO последние два года, останется в компании до конца февраля и потом будет выполнять роль консультанта.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 29% является ЮГК, которую контролирует Константин Струков.

Petropavlovsk Станислав Площенко

Новости

ГК "Абрау-Дюрсо" начала производство косметики

ГК "Абрау-Дюрсо" начала производство косметики

Fix Price запустит программу buyback объемом до 4 млрд рублей

Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,5%

Рубль подорожал к бивалютной корзине вслед за ростом цен на нефть

Рубль подорожал к бивалютной корзине вслед за ростом цен на нефть

Европа в январе получит рекордные объемы импорта сжиженного природного газа

Еврокомиссар по энергетике упомянула геополитику среди причин высоких цен на газ

Еврокомиссар по энергетике упомянула геополитику среди причин высоких цен на газ

Рубль вечером активно падает к доллару и евро на фоне снижения интереса к рискам

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю падением под давлением внешнего негатива

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю падением под давлением внешнего негатива

Давосский форум пройдет в конце мая

Давосский форум пройдет в конце мая

Премьер Молдавии упрекнула "Газпром" в недружественном поведении

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });