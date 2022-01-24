Финдиректором Petropavlovsk назначен выходец из "Мечела" и CTC Media

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Финдиректором золотодобытчика Petropavlovsk назначен Станислав Площенко, занимавший в свое время аналогичные должности в "Мечеле" и CTC Media.

Как сообщил Petropavlovsk, Данила Котляров, занимавший должность CFO последние два года, останется в компании до конца февраля и потом будет выполнять роль консультанта.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 29% является ЮГК, которую контролирует Константин Струков.