Petropavlovsk в IV квартале увеличил производство золота на 26%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Petropavlovsk сообщил, что в IV квартале 2021 года произвел 143,1 тысячи унций золота, что на 26% больше, чем годом ранее.

Всего в 2021 году производство компании составило 449,8 тысячи унций. Это на 18% меньше результата 2020 года, но соответствует прогнозу, который составлял 430-470 тысяч унций.

В 2022 году компании допускает дальнейшее снижение объемов добычи до 380-420 тысяч унций - пока компания находится в процессе перехода на переработку все большей доли собственной упорной руды.