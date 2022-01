Рынок акций США завершил торги в плюсе

S&P 500 и Nasdaq показали максимальный с 2008г разворот

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы, резко снижавшиеся в течение большей части торгов в понедельник, развернулись к росту ближе к концу сессии и вышли в плюс в последние 10 минут торгов.

Dow Jones Industrial Average, падение которого в ходе сессии достигало 1115 пунктов (3,3%), завершил торги ростом на 99 пунктов. Среди компонентов индекса лидерами подъема стали акции Home Depot Inc. (+4,2%), Travelers Cos. Inc. (+3,8%), Nike Inc. - (+2,1%), Salesforce.com Inc. - (+2%). Снижение Nasdaq Composite в течение сессии достигало 4,9%, S&P 500 - 3,99%. Положительный разворот обоих индексов в ходе торгов стал самым мощным с октября 2008 года, отмечает Market Watch.

S&P 500 в какой-то момент оказался в зоне "медвежьего" тренда, то есть его обвал с пика, зафиксированного в начале января, достиг 10%, что было отмечено впервые с февраля 2020 года. Однако к концу сессии индикатор вышел из этой зоны.

Эксперты не выделяют каких-то однозначных катализаторов разворота фондовых индексов, отмечая, что такая динамика, вероятно, связано с существенной перепроданностью рынка. В частности, в случае Dow Jones, который снижался в течение семи предыдущих сессий, важный технический индикатор - индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) - опустился до 24,01 пункта, свидетельствуют данные FactSet. Значение RSI ниже 30 пунктов говорит о перепроданности рынка.

В центре внимания трейдеров на этой неделе заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 25-26 января. Ожидания, связанные с тем, что ФРС поднимет базовую ставку несколько раз в 2022 году в условиях максимальной почти за 40 лет инфляции, способствовали росту доходностей US Treasuries и спаду на фондовом рынке США в последние дни.

Эксперты не ожидают изменения ставки Федрезервом на январском заседании, но полагают, что заявления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла в ходе пресс-конференции укажут на вероятное повышение ставки уже в марте.

ФРС опасается, что быстрый рост потребительских цен приведет к существенному повышению инфляционных ожиданий, и намерена действовать агрессивно, чтобы не допустить этого, отмечает аналитик Rabobank Лин Грэхэм-Тейлор.

При этом эксперт полагает, что инфляция в США в текущем году замедлится, и Федрезерву не придется поднимать ставку настолько быстро, как этого ожидает рынок.

Серьезные опасения у инвесторов вызывает растущая напряженность вокруг Украины, которая привела к ухудшению отношений России и Запада.

Как сообщалось, Госдепартамент США 23 января принял решение сократить численность сотрудников посольства на Украине из-за "военных угроз" со стороны России. Великобритания объявила в понедельник, что начинает выводить из Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей в ответ на рост масштабов угрожающих действий России, говорится в заявлении правительства Великобритании.

Конфликт и его потенциальные последствия, в том числе закрытие российским банкам доступа к финансовой системе США, может иметь непредсказуемое влияние, отмечает аналитик Nordea Asset Management Себастьян Гэли.

"Чем ближе ситуация к обрыву, тем более нервозными становятся рынки", - приводит словам Гэли Dow Jones.

Акции Halliburton Co., опубликовавшей отчетность за четвертый квартал в понедельник, подорожали к закрытию рынка на 3,8%. Показатели прибыли без учета разовых факторов, а также выручки нефтесервисной компании превзошли прогнозы аналитиков.

Порядка 20% компаний индекса S&P 500 уже опубликовали финансовую отчетность за прошедший квартал, и в случае 82% компаний показатель прибыли в расчете на акцию оказался лучше прогнозов рынка, свидетельствуют данные FactSet.

Бумаги Tesla Inc. подешевели на 1,5%, Boeing Co. - на 0,6%. Обе компании обнародуют отчеты за минувший квартал в среду.

Акции Ford Motor Co. подешевели на 1,3% на новости о том, что автопроизводитель перестал принимать заказы покупателей на новый пикап Maverick, поскольку достиг предела выпуска машин этой модели и не может удовлетворить поступающие заказы.

Котировки бумаг производителей вакцин от COVID-19 Pfizer Inc. и Moderna Inc. упали на 2,4% и 1,7% соответственно.

Тем временем, акции Kohl's Corp. подскочили в цене на 36% на информации СМИ о том, что ритейлер получил предложение о покупке за $9 млрд от консорциума инвесторов во главе с хедж-фондом Starboard Value LP. Kohl's подтвердила, что получила предложения от инвесторов, выразивших интерес к покупке компании.

Бумаги других операторов сетей универсальных магазинов также подорожали. Стоимость акций Macy's Inc. взлетела на 18%, Nordstrom Inc. - почти на 13%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник вырос на 99,13 пункта (0,29%) и составил 34364,5 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 12,19 пункта (0,28%) - до 4410,13 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 86,21 пункта (0,63%) и составил 13855,13 пункта.