PepsiCo откажется от первичного пластика в упаковке в Европе к 2030 г.

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - PepsiCo к 2030 году планирует полностью заменить первичный пластик в упаковке чипсов и сухариков в Европе.

Как сообщает компания, потребительские тесты новой упаковки начнутся в 2022 году, первый эксперимент пройдет во Франции с пачками Lay's. Позже в этом году протестируют также упаковку некоторых продуктов бренда Walkers в Великобритании. "Источником вторичного пластика станут переработанные отходы от снековых пакетиков, а возобновляемые материалы получат из побочных продуктов растительного происхождения, например, отработанного растительного масла или отходов целлюлозы. За счет этого PepsiCo рассчитывает на 40% сократить выбросы парниковых газов на тонну упаковки", - уточняется в пресс-релизе.

Как отметил главный исполнительный директор PepsiCo в Европе Сильвиу Попович, процитированный в сообщении, гибкая упаковка должна быть частью циркулярной экономики - ценным материалом для создания новых чипсовых пакетов. "Вместе с нашими партнерами мы инвестируем в технологии для достижения этих целей. И чтобы упаковка никогда не становилась мусором, мы также нуждаемся в соответствующей законодательной базе", - сказал он.

Реализуя поставленные задачи, компания будет работать в трех ключевых направлениях: правильный состав, правильная инфраструктура и новая жизнь гибкой упаковки.

В России компания планирует переход упаковки для снеков на мономатериал на основе полипропилена. Эта мера облегчит переработку гибкой упаковки, поскольку мономотериал требует меньше усилий на досортировку и позволяет получать более ценный вторичный ресурс, говорится в пресс-релизе.

PepsiCo является крупнейшим в РФ производителем продуктов питания и напитков, а также промышленным переработчиком картофеля и одним из крупнейших переработчиков сырого молока. PepsiCo Inc. в РФ принадлежат 23 предприятия.