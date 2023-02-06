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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:00

"Газпром" откажется от одноразового пластика для своих офисов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В "Газпроме" решили отказаться от использования одноразовой пластиковой продукции, в том числе посуды, в офисах как головной компании, так и дочерних обществ. План по отказу от пластика утвердил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, пишет корпоративная газета "Газпром трансгаз Сургут".

Сначала в холдинге проанализируют, сколько, какие виды одноразовой продукции и из каких материалов ежегодно закупают предприятия группы, сколько отходов образуется после ее использования и как эти отходы утилизируются.

Одновременно везде будет организован раздельный сбор пластикового мусора. В помещениях служебных зданий будут установлены специальные контейнеры. Также будут заключаться договоры со специализированными организациями по вывозу и утилизации пластика.

В группе проведут информационную кампанию, чтобы мотивировать работников к экологически ответственному поведению. Речь идет о размещении памяток, плакатов, публикаций в корпоративных информресурсах, распространении инструкций о правилах раздельного накопления отходов, проведении опросов среди газовиков для определения их вовлеченности в данный процесс.

До конца 2023 года каждое дочернее общество должно разработать и утвердить собственный план по отказу от одноразовой пластиковой продукции в офисной деятельности и впоследствии ежегодно отчитываться о его выполнении.

Газпром Алексей Миллер
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