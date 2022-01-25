Unilever упростит структуру и создаст пять бизнес-подразделений

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, планирует изменить и упростить организационную структуру.

В результате будут созданы пять отдельных бизнес-подразделений: "красота и здоровье", "личная гигиена", "уход за домом", "питание" и "мороженое". Каждое из них будет нести полную ответственность за свою стратегию, рост и получение прибыли во всем мире, отмечается в пресс-релизе Unilever.

Изменение структуры приведет к сокращению примерно 1,5 тыс. рабочих мест среди руководителей среднего и старшего звена. При этом сотрудники заводов не будут затронуты этими действиями.

"Переход к пяти бизнес-группам, ориентированным на категории, позволит нам лучше реагировать на тенденции потребителей и каналов сбыта, обеспечивая кристально четкую ответственность за доставку", - заявил главный исполнительный директор Unilever Алан Джоуп, слова которого приводятся в сообщении.

Нынешний исполнительный вице-президент по Латинской Америке Unilever Фернандо Фернандес станет президентом подразделения "красота и здоровье", которое включает уход за волосами, уход за кожей, а также витамины, минералы и другие пищевые добавки, а также подразделение Unilever Prestige.

Глава североамериканского подразделения Фабиан Гарсия назначен президентом подразделения "личная гигиена", куда входят бренды по уходу за кожей и полостью рта, а также дезодоранты.

Питер Тер Кульве продолжит свою работу в качестве главы направления "уход за домом", а Мэтт Клоуз останется руководителем подразделения "мороженое".

Ханнеке Фабер, которая сейчас руководит направлением "продукты питания и напитки", станет президентом бизнес-подразделения "питание", в которое войдут, в том числе, производство снэков и растительных заменителей мяса.

Изменения вступят в силу 1 апреля.

Котировки акций Unilever снижаются на 0,7% на торгах в Лондоне во вторник. Капитализация компании за последний год уменьшилась на 11%, в то время как фондовый индекс FTSE 100 увеличился примерно на такую же величину.

Unilever работает более чем в 100 странах, включая Россию, на рынок которой она вышла в 1992 году. Компания выпускает продукцию под марками Knorr, Hellmann's, Lipton, Dove, Vaseline, Omo, Cif, Signal и Domestos. В России Unilever принадлежат четыре крупных производственных кластера: пищевой продукции и мороженого в Тульской области, чая, косметической продукции и бытовой химии - в Санкт-Петербурге, косметической продукции - в Екатеринбурге, мороженого - в Омске.