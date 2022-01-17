Unilever предложил $68 млрд за бизнес товаров для здоровья GSK и Pfizer

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Unilever Plc, один из мировых лидеров в производстве продуктов питания и товаров для дома, хочет купить совместное предприятие GlaxoSmithKline (GSK) PLC и Pfizer Inc. по производству потребительских товаров для здоровья за 50 млрд фунтов стерлингов ($68,4 млрд).

Как сообщается в пресс-релизе GSK, предложение от Unilever о покупке GSK Consumer Healthcare стало третьим по счету. Два предыдущих компания отклонила из-за низкой оценки стоимости предприятия и его будущих перспектив.

Теперь Unilever предложил заплатить 41,7 млрд фунтов денежными средствами и 8,3 млрд фунтов акциями. Таким образом, оценка бизнеса является выше прогнозируемых аналитиками 45 млрд фунтов, которые GSK Consumer Healthcare может получить в случае выхода на открытый рынок, пишет The Wall Street Journal.

GSK ранее объявляла, что планирует выделить GSK Consumer Healthcare в самостоятельную компанию с отдельным листингом, но также отметила, что может рассмотреть вариант продажи предприятия, в котором 68% акций принадлежит GSK, еще 32% - Pfizer.

При этом некоторые инвесторы-активисты GSK, среди которых Elliott Management Corp., советуют компании более серьезно подойти к вопросу продажи предприятия, чем к его отделению и листингу, поскольку средства, вырученные от продажи, компания может инвестировать в НИОКР, уменьшение долга и обратный выкуп акций.

GSK, в свою очередь, не исключает продажи в случае, если такая сделка будет в лучших интересах инвесторов. Но, по мнению GSK, размещение акций будет выгоднее с точки зрения выплаты налогов. Кроме того, сохранив акции предприятия после размещения, GSK сможет получить дополнительную прибыль от положительной динамики котировок.

Таким образом GSK будет более открыта для потенциальной сделки после выделения GSK Consumer Healthcare, которое планируется этим летом, сообщили осведомленные источники WSJ.

Unilever в отдельном пресс-релизе заявил, что покупка GSK Consumer Healthcare станет "сильным стратегическим шагом", но предупредила, что пока нет ясности относительно того, будет ли заключена сделка. Компания также сообщила, что планирует расширить бизнес по выпуску продуктов для красоты, гигиены и здоровья, при этом продавая низкодоходный бизнес и бренды.