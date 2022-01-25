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ФАС назначила очередные заседания по делам металлургов на начало февраля

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проведет следующие заседания по делам "Новолипецкого металлургического комбината", "Магнитогорского металлургического комбината" и "Северстали" 1, 2, и 3 февраля соответственно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

В конце декабря прошлого года ФАС объявила, что установила в действиях ММК, НЛМК и "Северстали" нарушение антимонопольного законодательства.

"Комиссия пришла к выводу, что с января 2021 года производители проката установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на территории страны", - говорилось в сообщении службы.

Металлургические компании заявили, что не согласны с заключением ведомства.

В конце прошлого года глава ФАС Максим Шаскольский говорил в интервью телеканалу RTVI, что штрафы для металлургических компаний по итогам расследования могут "удивить" рынок.

Речь идет о трех разных делах, возбужденных весной прошлого года в отношении "Северстали", НЛМК и ММК. Рассмотрение трех разных дел - отдельно по каждой компании - позволяет избежать доступа компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий, заявляла ФАС.

В случае установления факта нарушения компаниям могут быть назначены оборотные штрафы. Аналитики BCS GM полагают, что "в худшем случае будет наложен штраф, который может составить 15% выручки от реализации продукции": в случае разового штрафа чистая прибыль в среднем сократится на 18%.

ФАС ММК НЛМК Северсталь

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