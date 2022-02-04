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"Северсталь" оценила вероятный максимальный штраф ФАС в $190 млн

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Северсталь" оценивает штраф Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по делу о признаках установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат при худшем и маловероятном сценарии в $190 млн, говорится в обзоре BCS GM по итогам встречи с руководством компании.

Очередное заседание по делу "Северстали" намечено запланировано на 8 февраля. Ранее глава ФАС Максим Шаскольский говорил, что решения по всем трем аналогичным делам - в отношении ММК, НЛМК и "Северстали" - ожидаются в первом квартале 2022 года.

Аналитики "ВТБ Капитала" ранее оценивали максимальный штраф для "Северстали", в случае, если он составит 15% от выручки за период, когда цены на внутреннем рынке были существенно выше экспортных (июнь-август 2021 года) на уровне около $230 млн, "Новолипецкого металлургического комбината" - $160 млн, "Магнитогорского металлургического комбината" - $360 млн. При этом эксперты отмечали, что фактические суммы могут быть ниже.

В конце декабря прошлого года ФАС объявила, что установила в действиях ММК, НЛМК и "Северстали" нарушение антимонопольного законодательства. Металлургические компании заявили, что не согласны с заключением ведомства.

Речь идет о трех разных делах, возбужденных весной 2021 года в отношении "Северстали", НЛМК и ММК. Ведомство проводит заседания с участием ПАО "Газпром", "Роснефти", ССК "Звезда", союза "Объединение вагоностроителей" и Ассоциации производителей стеллажей и складского оборудования.

Дела НЛМК и ММК ФАС рассмотрит 8 и 9 февраля.

Максим Шаскольский ФАС ММК Северсталь НЛМК BCS GM ВТБ Капитал

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