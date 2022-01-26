Сбербанк планирует купить российскую сеть "Стокманн"

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Сбербанк и владелец российского "Стокманна" Яков Панченко подписали соглашение о намерениях по совместному развитию сегмента fashion в рамках экосистемы банка, говорится в сообщении кредитной организации.

"Стороны намерены подписать обязывающее соглашение о приобретении "Сбером" 100% доли в компании "Стокманн" в первой половине 2022 года после комплексной инвестиционной проверки, получения необходимых корпоративных одобрений участников сделки и согласования от ФАС России", - отмечается в сообщении банка.

Сбербанк - кредитор "Стокманна", следует из отчетности компании. Более того, компания нарушила ковенанты по договору, но получила вэйвер от банка. Все 100% акций "Стокманна" находятся в залоге у Сбербанка.

Об интересе Сбербанка к развитию направления fashion в рамках экосистемы в ноябре 2021 года сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф. "Мы смотрим в эту сторону сейчас, конечно, нужно моду развивать. Сейчас каких-то конкретных планов нет, но ребята активно работают над тем, как сделать так, чтобы этот ассортимент у нас появился. Как только у нас что-то появится в этой части, мы вам расскажем", - сказал он тогда.

Предполагается, что "Стокманн" и маркетплейс "СберМегаМаркет" станут стратегическими партнерами и будут интегрированы друг с другом. Сбербанк рассчитывает за счет этой сделки усилить свою позицию в индустрии электронной коммерции, кратно увеличить долю оборота сегмента "мода" в общем обороте e-commerce, а также реализовать ряд новых возможностей для развития сегмента.

"Мы надеемся, что это начало долгого и взаимовыгодного сотрудничества, благодаря которому GMV fashion-сегмента от общего оборота маркетплейса в перспективе нескольких лет составит порядка 20%", - сказал гендиректор "СберМегаМаркета" Соломон Кунин, слова которого приводятся в сообщении.

"Уверен, что развитие категории fashion в индустрии электронной коммерции "Сбера" станет одним из ключевых драйверов роста. Наши действия совпадают с общемировым трендом на построение качественно новых омниканальных сервисов в этой важнейшей для покупателей категории", - отметил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

"Концепция стратегического партнерства двух сильных игроков предполагает синергетическое развитие - "Стокманн" выступит fashion-оператором на маркетплейсе и одновременно продолжит развивать и укреплять собственный бизнес, в том числе за счет более сильной экспертизы в онлайн-торговле, которой обладает "СберМегаМаркет", - добавил Яков Панченко, возглавляющий совет директоров ритейлера. По его мнению, для нынешних партнеров компании интеграция "Стокманн" и "СберМегаМаркета" даст возможность расширения каналов продаж за счет "максимально комфортного" выхода на маркетплейс с сохранением привычной для них среды.

"Стокманн" - российский fashion-ритейлер, специализирующийся на сегментах от "среднего" до "премиума". В настоящее время в России у "Стокманн" 12 офлайн-магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске. В них представлено свыше 600 брендов в таких категориях, как одежда, обувь, товары для детей, товары для дома. Оборот компании в 2021 году составил 10 млрд рублей, отмечается в сообщении банка.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка АО "Стокманн" по РСБУ в 2020 году упала до 5,67 млрд рублей с 7,15 млрд рублей в 2019 году, чистый убыток вырос с 312,7 млн до 978,7 млн рублей. Среднесписочная численность сотрудников компании в 2020 году составляла около 950 человек.

В 2016 году финская Stockmann продала свой российский бизнес компании Reviva Holdings Limited, которая по франшизе развивала в России сеть универмагов Debenhams (прекратила работу в 2017 году).