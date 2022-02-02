Греф пообещал в марте определить уровень дивидендов Сбера за 2021 год

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк может определиться с размером дивидендов за 2021 год в марте, когда подведет итоги работы за год по МСФО, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

Он напомнил, что размер дивидендов определяется по показателям отчетности по международным стандартом.

Ранее Греф заявил, что чистая прибыль группы в 2021 году по МСФО может оказаться в пределах консенсус-прогноза 1,2-1,24 трлн рублей.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) в 2021 году выросла в 1,6 раза - до 1,237 трлн рублей.

Согласно дивидендной политике до 2023 года Сбербанк планирует направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли.

По итогам 2020 года банк направил на дивиденды 55,9% чистой прибыли по МСФО, или 422,38 млрд рублей (18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию).