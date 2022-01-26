Рост акций OR Group в ходе торгов превысил 40% на спекулятивном спросе

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Рост акций OR Group в ходе торгов на Московской бирже в среду днем превысил 40% (до 10,48 рубля за штуку) на спекулятивном спросе; объем торгов данными акциями, по состоянию на 14:43, составил 43,6 млн рублей.

За последнюю неделю акции OR Group упали в цене почти в 2,1 раза - с уровня приблизительно 15 рублей до 7,18 рубля, зафиксированных в ходе торгов накануне. После этого на рынке наметился отскок, который, по мнению аналитиков, мог быть связан с появившимся спекулятивным спросом на заметно подешевевшие активы "второго эшелона" российского фондового рынка в условиях локального снижения геополитической напряженности вокруг России.

OR Group (ранее - группа компаний "Обувь России") основана в 2003 году в Новосибирске, где расположена одна из производственных площадок, вторая - в городе-спутнике Бердске. Продажа осуществляется через сеть из 850 розничных магазинов в разных регионах России. Основной акционер - директор OR Group Антон Титов, который, согласно списку аффилированных лиц, на 31 декабря 2020 года, владеет 50% головной компании группы ПАО "ОР".