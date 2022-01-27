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Рост акций OR Group в ходе торгов в четверг превысил 26% на спекулятивном спросе

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Рост акций OR Group в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг утром превысил 26% (до 12,7 рубля за штуку) на спекулятивном спросе; объем торгов данными акциями, по состоянию на 10:20 по Москве, составил 67 млн рублей. Активный рост акций компании отмечается второй день подряд – накануне они подорожали на 34,3%, до 10,02 рубля за штуку.

За последнюю неделю акции OR Group упали в цене почти в 2,1 раза – с уровня приблизительно 15 рублей до 7,18 рубля, зафиксированных в ходе торгов 25 января. После этого на рынке наметился отскок, который, по мнению аналитиков, мог стать следствием появившегося спекулятивного спроса на заметно подешевевшие активы "второго эшелона" российского фондового рынка в условиях локального снижения геополитической напряженности вокруг России.

OR Group

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