ВТБ готов выдавать "Дальневосточную ипотеку" врачам и учителям под 0,1%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - ВТБ готов выдавать кредиты врачам и учителям в рамках программы "Дальневосточная ипотека" под 0,1% годовых, сообщили в пресс-службе банка.

Там объяснили, что считают важным помочь льготным категориям купить доступное жилье, когда ипотечные ставки стали двузначными.

"Инициатива Минвостокразвития по включению этих категорий в Дальневосточную программу - крайне позитивный первый шаг. Предлагаем данную практику распространить на все государственные и региональные льготные программы", - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Ранее Минвостокразвития выступило с инициативой по расширению условий "Дальневосточной ипотеки" для врачей и учителей. ВТБ поддерживает инициативу и готов выдавать кредиты этим категориям заемщиков под фиксированную ставку в 0,1% годовых, если такое решение будет принято.

В 2021 году ВТБ заключил по программе "Дальневосточной ипотеки" около 3 тысяч договоров на сумму свыше 12 млрд рублей.

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока проводится с декабря 2019 года до конца 2024 года. Она предполагает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам для молодых семей в ДФО для покупки жилья или строительства дома на участке, приобретенном по программе "Дальневосточный гектар". По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, за два года в рамках реализации программы выдано более 30,2 тыс. кредитов на общую сумму 118,1 млрд рублей.