Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:27Заразились
на 26.01В России 11 315 801+74 692В мире 358 549 410+3 589 730

ВТБ готов выдавать "Дальневосточную ипотеку" врачам и учителям под 0,1%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - ВТБ готов выдавать кредиты врачам и учителям в рамках программы "Дальневосточная ипотека" под 0,1% годовых, сообщили в пресс-службе банка.

Там объяснили, что считают важным помочь льготным категориям купить доступное жилье, когда ипотечные ставки стали двузначными.

"Инициатива Минвостокразвития по включению этих категорий в Дальневосточную программу - крайне позитивный первый шаг. Предлагаем данную практику распространить на все государственные и региональные льготные программы", - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Ранее Минвостокразвития выступило с инициативой по расширению условий "Дальневосточной ипотеки" для врачей и учителей. ВТБ поддерживает инициативу и готов выдавать кредиты этим категориям заемщиков под фиксированную ставку в 0,1% годовых, если такое решение будет принято.

В 2021 году ВТБ заключил по программе "Дальневосточной ипотеки" около 3 тысяч договоров на сумму свыше 12 млрд рублей.

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока проводится с декабря 2019 года до конца 2024 года. Она предполагает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам для молодых семей в ДФО для покупки жилья или строительства дома на участке, приобретенном по программе "Дальневосточный гектар". По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, за два года в рамках реализации программы выдано более 30,2 тыс. кредитов на общую сумму 118,1 млрд рублей.

ВТБ Анатолий Печатников Дальний Восток Минвостокразвития

Новости

Дума повысила порог ежегодной выручки для признания компаний доминирующими

Дума повысила порог ежегодной выручки для признания компаний доминирующими

Путин заявил о росте ВВП РФ в 2021 году примерно на 4,5%

Минторг США отметил критически низкий уровень запасов чипов у предприятий

Минторг США отметил критически низкий уровень запасов чипов у предприятий

Сбербанк планирует купить российскую сеть "Стокманн"

Сбербанк планирует купить российскую сеть "Стокманн"

Чиновники предложили сделать Казань пилотной зоной для регулирования криптовалют

Чиновники предложили сделать Казань пилотной зоной для регулирования криптовалют

ЦБ в день приостановки покупки валюты успел приобрести ее на 23,5 млрд руб.

ЦБ в день приостановки покупки валюты успел приобрести ее на 23,5 млрд руб.

Детское питание подорожает из-за кризиса в логистике и роста цен на упаковку

Детское питание подорожает из-за кризиса в логистике и роста цен на упаковку

США думают над санкциями, которые ударили бы по рублю и положению РФ на рынках

Нефть Brent подорожала до $87,65 за баррель

Соцсеть Twitter начала исполнение российского закона о "приземлении"

Соцсеть Twitter начала исполнение российского закона о "приземлении"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });