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ВТБ спрогнозировал объем рынка ипотеки при продлении программы господдержки

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году если программа господдержки ипотеки будет продлена, российские банки могут выдать 5,2 трлн рублей ипотечных кредитов, а если ее не продлят - около 4,5 трлн рублей, что сопоставимо с результатом двухлетней давности, считает зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

В прошлом году банки поставили рекорд по объемам выдач ипотеки - 5,7 трлн рублей, на ВТБ пришлось 1,2 трлн рублей.

"Тех объемов, которые были в прошлом году - 5,7 трлн рублей продаж, рынок в этом году не покажет. Наш умеренно-оптимистичный прогноз состоит в цифре 5,2 трлн рублей. Но здесь нужна оговорка: мы этот прогноз для себя сформулировали с учетом того, что господдержка, которая у нас 1 июля завершается, будет модернизирована и получит более адресное преломление в сторону социальных категорий жителей нашей страны, прежде всего, учителей и врачей. Мы рассчитываем на то, что это случится, потому что мы эту тему поднимали и в прошлом году достаточно активно", - сказал он журналистам.

Если власти решат не продлять программу льготной ипотеки, объем выдач будет скромнее - около 4,5 трлн рублей, прогнозирует ВТБ. По оценке ВТБ, сегодня в России 4,4 млн врачей и учителей, которые в случае завершения госпрограммы 1 июля не смогут воспользоваться льготными условиями.

Печатников отметил, что январь 2022 года неожиданно стал крайне высоким месяцем с точки зрения выдачи ипотеки: банки выдали за месяц 327 млрд рублей кредитов, что на 24% больше января 2021 года. Рекордный спрос на ипотеку вызвали ожидания по росту ставок, объясняет он.

"Во многом эта потребительская активность связана с тем, что большое число клиентов утилизируют ранее принятые решения по низким ставкам, которые одобрялись в октябре-ноябре прошлого года. Понимая, что этот год будет годом роста ставок, люди пользуются этими решениями, которые были вынесены по этим заявкам. Это переходящий спрос прошлого года, он исчерпается в течение первого квартала", - пояснил он.

Печатников также рассказал, что ВТБ начинает проводить сделки купли-продажи недвижимости без использования ипотеки. Клиенты смогут купить квартиру за собственные средства, получить юридическую консультацию, а также самостоятельно или с риелтором заключить сделку в офисах банка.

ВТБ Анатолий Печатников

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