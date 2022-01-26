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Рубль и акции перешли к снижению на новостях с Украины

Рубль и акции перешли к снижению на новостях с Украины
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российский рубль и акции начали падать на новостях о том, что посольство США на Украине призывает американцев подумать о том, чтобы немедленно покинуть страну в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности.

Так, курс доллара всего за несколько минут взлетел до 79,7 руб./$1 с уровня 79,25 руб./$1, а евро вырос с 89,4 руб./EUR1 до 89,93 руб./EUR1. При этом индекс МосБиржи, находившийся до новых сообщений на геополитическую тематику в район 3400 пунктов, опустился до 3350 пунктов, потеряв тем самым около 1,5%, а индекс РТС упал за несколько минут почти на 2% - с 1350 пунктов в район 1325 пунктов. Таким образом, российские фондовые индикаторы к вечеру растеряли около половины дневного роста.

К 18:25 индекс МосБиржи составил 3350,5 пункта (+2,82%), индекс РТС - 1325,87 пункта (+2,24%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 8,1%.

Посольство США в Киеве в среду призвало американских граждан подумать о том, чтобы немедленно покинуть Украину в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности. "Ситуация в сфере безопасности на Украине остается непредсказуемой, учитывая усилившийся риск военных действий со стороны России, и есть риск ее внезапного дальнейшего ухудшения. Посольство США призывает граждан США на Украине рассмотреть возможность того, чтобы покинуть Украину немедленно, воспользовавшись коммерческим транспортом либо имеющимися в их распоряжении иными вариантами", - говорится в сообщении.

МосБиржа РТС США Украина

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