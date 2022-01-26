Посольство США на Украине призвало американцев немедленно покинуть страну

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Посольство США в Киеве в среду призвало американских граждан подумать о том, чтобы немедленно покинуть Украину в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности.

"Ситуация в сфере безопасности на Украине остается непредсказуемой, учитывая усилившийся риск военных действий со стороны России, и есть риск ее внезапного дальнейшего ухудшения. Посольство США призывает граждан США на Украине рассмотреть возможность того, чтобы покинуть Украину немедленно, воспользовавшись коммерческим транспортом, либо - имеющимися в их распоряжении иными вариантами", - говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что у американских граждан, желающих покинуть Украину, "есть множество опций для этого: коммерческие авиарейсы из всех международных украинских аэропортов".

Ранее в среду первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявил, что РФ может напасть на Украину в промежуток времени, заканчивающийся в середине февраля.

Между тем в посольстве США в Киеве сообщали, что Штаты поставили Украине около 300 переносных зенитно-ракетных комплексов Javelin и 79 тонн военной американской помощи.

Cекретарь генсовета "Единой России", первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак в среду заявил, что Москва должна поставить отдельные виды вооружений самопровозглашенным республикам юго-востока Украины. Предложение поддержал первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Позднее глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что партия инициировала обращение к руководству государства с просьбой начать поставки военной продукции самопровозглашенным республикам.