Цены промпроизводителей в РФ в 2021 году подскочили до максимума с 2004 г.

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в декабре 2021 года поднялись на 0,8% после роста на 2,7% в ноябре, на 0,4% в октябре, снижения на 1% в сентябре, роста на 1,5% в августе, на 2,6% в июле, на 2,9% в июне, на 2,3% в мае, на 2,7% в апреле, 3,6% в марте, по 3,5% в феврале и в январе, сообщил в среду Росстат; в целом в прошлом году скачок цен промпроизводителей стал максимальным с 2004 г.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря 2021 года, предполагал рост цен в декабре на 0,9%.

В целом за 2021 год цены промпроизводителей выросли на 28,5% после роста на 3,6% в 2020 году.

Скачок цен производителей в прошлом году стал максимальным с 2004 года (тогда они выросли на 28,8%). Как сообщалось, потребительская инфляция в 2021 году в РФ составила 8,4%.

Цены промпроизводителей в добыче полезных ископаемых выросли в 2021 году на 59,2%, в том числе в сфере добычи угля - на 161,5%, в сфере добычи нефти и природного газа - на 78,3%, в сфере добычи металлических руд - на 6,0%.

Цены промпроизводителей в обрабатывающих производствах в 2021 году выросли на 23,5%. Значительнее всего цены среди обрабатывающих производств в 2021 году подскочили в производстве химических веществ и химических продуктов - на 51,2%, в производстве кокса и нефтепродуктов - на 42,9%, в металлургическом производстве - на 30,7%. В сфере пищевых продуктов цены производителей выросли за 2021 год на 14,0%, в производстве текстильных изделий - на 12,2%, в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 12,4%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха цены производителей выросли в 2021 году на 5,8%.

В сферах водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений рост цен за 2021 год составил 2,9%.